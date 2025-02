La nueva ilusión de Laura Escanes tiene un parecido a Álvaro de Luna

Laura Escanes es una de las influencers más populares de la península ibérica. La catalana comparte su día a día con sus seguidores, pero ha mantenido al margen su vida sentimental desde su última ruptura. No obstante, en las últimas horas se ha descubierto que está, de nuevo, ilusionada con un nuevo chico.

La catalana estaría manteniendo una relación clandestina con Joan Verdú Sánchez, esquiador alpino que participó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 representando a Andorra. Fue en el programa de TEN, 'Ni que fuéramos', donde se desveló en exclusiva el nombre. Además, explicaron que ambos estarían quedando desde principios de 2025.

El joven andorrano de 29 años, solo uno menos que Escanes, estaría encantado de estar con la influencer catalana, a pesar de todo lo que conlleva a nivel mediático. Una de las cosas que más le ha sorprendido a la creadora de contenido no es ni su edad, ni sus logros profesionales en la nieve, sino su alucinante físico.

No obstante, su cara y cuerpo no han pasado por desapercibido en redes sociales, ya que la mayoría de los seguidores de la catalana le han encontrado una apariencia con una de sus exparejas: Álvaro de Luna. Algunos de los comentarios han sido: "¿Quién es quién?", o "me ha parecido el hermano de Álvaro de Luna".

Se conoce que ambos han pasado este último fin de semana juntos esquiando en las pistas de Andorra, coincidiendo de que el viernes se celebraba el día del amor entre las parejas, San Valentín. Por otro lado, tanto él como ella van reaccionándose con distintos emoticonos en sus respectivas publicaciones de Instagram.