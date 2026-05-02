Es la nueva Ibiza barata: el nuevo destino para los amantes del ocio nocturno a precios asequibles y con unos paisajes de película

Ibiza ha sido el destino ideal para salir de fiesta a lo largo de los años. Una zona idílica para desconectar, no solamente para los ciudadanos, sino también por los famosos, que aprovechan para negociar con los yates.

Este año, ha dado oficialmente el pistoletazo de salida a su temporada 2026 este mes de abril. La isla vive actualmente su semana de mayor ebullición primaveral con la celebración de la International Music Summit (IMS) y los grandes 'openings' de los superclubes

No obstante, hay quien considera que es una isla demasiado cara, lo que está impulsando a muchos europeos a buscar alternativas más asequibles pero con un ambiente similar al que tenía Ibiza años atrás.

Muchos turistas que visitan la isla en temporada alta, coincidiendo con las fiestas de apertura de los grandes clubs, terminan con gastos desorbitados. Algunos aseguran haber pagado precios exagerados, como más de 10 euros por una simple botella de agua o cerca de 20 por una bebida con alcohol.

Un nuevo destino, en Croacia

Ante esta situación, están emergiendo nuevos destinos que quieren ocupar ese espacio. Uno de los que más está creciendo se encuentra en Croacia, concretamente en la playa de Zrce, en la isla de Pag. Este sitio se está posicionando como una nueva referencia europea de la fiesta.

Zrce tiene una programación intensa tanto de día como de noche, con festivales internacionales y discotecas abiertas prácticamente las 24 horas. Esto ha convertido a la zona en un polo de atracción para jóvenes de todo el continente. Otro de sus grandes puntos fuertes es el coste. El acceso es relativamente fácil gracias a la proximidad con el aeropuerto de Zadar, situado a poco más de hora y media. Además, existen vuelos económicos desde diferentes ciudades europeas, lo que facilita aún más la llegada.

Aunque Croacia es conocida por sus playas y su patrimonio, durante los meses de verano, especialmente entre junio y agosto, Zrce se transforma completamente. Miles de visitantes llegan atraídos por festivales reconocidos y la presencia de DJs de renombre internacional.

La oferta de ocio se concentra en cinco grandes discotecas de prestigio mundial que funcionan sin interrupción. Estos locales ofrecen experiencias similares a las de Eivissa, pero con una diferencia clave: los precios son mucho más accesibles.

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En este sentido, muchas fiestas en Zrce son gratuitas antes de medianoche o si se realizan en la playa, e incluso las entradas más caras raramente superan los 10 euros. Las bebidas también son mucho más económicas, con precios que contrastan fuertemente con los que se pueden encontrar en Eivissa hoy en día.