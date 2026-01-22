Nueva huelga general de médicos pone en jaque a Sanidad: estas son las fechas y los motivos

Este mismo jueves, 22 de enero, los sindicatos han convocado una huelga general de médicos que se llevará a cabo a nivel nacional y de forma indefinida, incluyendo una manifestación en febrero con la que presetar una queja formal al Ministerio de Sanidad.

Los parones en los servicios de aquellos médicos que se sumen a la huelga cuentan con fechas pactadas y se producirán en varias semanas distintas hasta que llegue el mes de junio, aunque podría extenderse aún más en el tiempo. Por lo pronto, las fechas anunciadas son las siguientes:

Del 16 al 20 de febrero

Del 16 al 20 de marzo

Del 27 al 30 de abril

Del 18 al 22 de mayo

Del 15 al 19 de junio

Además de esto, se ha convocado una manifestación fechada para el sábado 14 de febrero, donde se anima a los médicos de distintas comunidades autónomas a concentrarse en la ciudad de Madrid.

En cuanto al motivo de esta última, los sindicatos especifican que la manifestación se hará con el objetivo de ¨reclamar una regulación apropiada para las condiciones especiales de formación, presponsabilidad y desempeño laboral de los médicos¨.

Una petición que también motiva la huelga generalizada, dado que la misión de esta última es lograr que el gremio de médicos cuente con su propio estatuto, donde se especifiquen y valoren las condiciones especiales bajo las que han de desempeñar su profesión.

¿En qué se traduce esto exactamente? Todo tiene que ver con que el reciente Estatuto Marco propuesto por el Ministerio, agravaría ciertas circunstancias actuales del sector. Entre ellas, los sindicatos señalan jornadas obligatorias mal pagadas, falta de reconocimiento o sobrecarga de trabajo.

Con todo esto en el aire, aún está por ver cómo responde el Ministerio de Sanidad antes esta huelga generalizada y, sobre todo, si ambas entidades logran llegar a algún acuerdo a corto-medio plazo.