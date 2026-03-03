ACTUALIDAD
La nueva huelga feminista del 6 de marzo pondrá España patas arriba y lanza un duro dardo contra el PSOE
El Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas hace un llamamiento en varias ciudades
Este mismo 6 de marzo tendrá lugar una nueva huelga estudiantil feminista, la cual ha sido organizada por el 'Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas' a través de un comunicado que empezaba con un eslogan contundente: "Estamos en 2026 y la violencia contra las mujeres sigue siendo insoportable".
En este sentido, la entidad ha lanzado una dura crítica a numerosos partidos y corrientes ideológicas, destacando que "están hartas del desprecio de la extrema derecha" a causa del uso de términos como 'feminazis'.
Por otro lado, el Sindicato también dedicaba unas líneas del comunicado a señalar al PSOE, alegando que este movimiento se encuentra "en las antípodas de ese feminismo de postureo que ha permitido el acoso sexual dentro de sus propias filas".
Además de esto, la huelga se sostiene sobre un discurso de reivindicación con el que se pretende defender los derechos de la mujer en el entorno laboral, de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI y aquellos inmigrantes que se encuentran en el punto de mira en la actualidad.
La huelga en cuestión se celebrará con el objetivo de vaciar las aulas durante este mismo 6 de febrero y se erguirán manifestaciones a las 12:00 del mediodía de esa misma jornada en muchas ciudades de España.
En lo referente a Catalunya, estas últimas tendrán lugar en la Plaça Universitat de Barcelona y la Plaça Imperial de Tàrraco. Por otro lado, también habrá una manifestación organizada en Madrid que partirá desde Sol.
En cuanto al resto de ciudades en las que habrá manifestaciones, destacan A Coruña, Vigo, Compostela, Bilbao, Donostia, Vitoria, Valencia, Alicante, Castellón, Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Córdoba, Palencia, Segovia, Salamanca, Valladolid, Ponferrada, Guadalajara, Murcia, Santander, Cáceres, Badajoz, Logroño, Zaragoza y Teruel.
Por último, cabe destacar que estas manifestaciones servirán como previa al 8M, el cual se corresponde con el Día Internacional de la Mujer, donde se espera que se convoquen huelgas y manifestaciones también por parte de otras entidades.
