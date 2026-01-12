La nueva huelga de agricultores de 2026: estas son las carreteras afectadas el 12 de enero

La nueva huelga de agricultores de enero de 2026 ha provocado que se corten varias vías concretas a lo largo de toda Catalunya, y se espera que se mantengan afectadas a lo largo de la jornada de hoy.

La concentración como tal tiene que ver con la necesidad de los agricultores de blindar la producción local frente a aquella que provenga de otros países. Algo que pasa por demandar más ayudas al Gobierno.

Esto último se establece, sobre todo, con el objetivo de luchar contra los costes de producción y poder hacer frente al mercado de alimentos procedentes de la agricultura que llega desde Latinoamérica.

En cuanto a las carreteras que permanecen cortadas a día de hoy para todo tipo de tráfico, encontramos la AP-7 entre Borrasà u Vilademuls, la C-16 entre Casserres y Berga, y la N-II entre Bàscara y Pontós.

Por otro lado, en la C-18 se ha restringido el tránsito de camiones con el objetivo de prevenir posibles aglomeraciones y futuros cortes de tráfico generalizados también en esta última vía.

Y es que los agricultores se encuentran a la espera de reunirse con Salvador Illa con la idea en mente de lograr una solución ante una situación que ha llevado a muchos trabajadores a la concentración.

Algo en lo que el colectivo insiste después de haber liberado la A-27 (concretamente, el acceso al Port de Tarragona) de los camiones que impedían el paso del tráfico habitual por dicha carretera.

Por lo pronto, habrá que esperar a tener una respuesta por parte del President de la Generalitat con el objetivo de esclarecer en qué momento futuro se levantarán estos cortes para que las carreteras de Catalunya vuelvan a su situación habitual.