Tecnología
Con esta nueva función de WhatsApp, olvídate de escanear documentos fuera de casa
Una función que te permite escanear documentos y convertirlos en PDF
¿Quién no utiliza WhatsApp a diario para comunicarse con familiares, amigos, conocidos o compañeros de trabajo? WhatsApp se ha convertido en una aplicación imprescindible para millones de personas en todo el mundo, motivo por el que sigue sumando novedades con el objetivo de hacernos la vida todavía más fácil.
La última actualización de WhatsApp incorpora una función sorprendente y especialmente útil: un escáner de documentos integrado que permite digitalizar y enviar archivos en formato PDF directamente desde la app, sin necesidad de instalar programas o herramientas externas.
Lo más habitual hasta la fecha a la hora de escanear un documento y enviarlo por WhatsApp era, o bien utilizar una aplicación externa para tal uso, o bien acudir a una copistería, enviarnos el archivo PDF al correo electrónico y entonces adjuntar la copia a la conversación manualmente.
Como habrás comprobado en múltiples ocasiones, era un proceso complejo y bastante largo que se ha simplificado con esta interesante novedad que acaba de aterrizar en WhatsApp.
Cómo funciona el nuevo escáner de WhatsApp
Si quieres utilizar esta función de 'escáner', es tan sencillo como abrir una conversación en la aplicación y pulsar el icono '+' que aparece en la barra de chat. Selecciona 'documento', y después, 'escanear documento'.
En ese momento, se abrirá la cámara del móvil para enfocar al documento que quieres escanear digitalmente. Cuando tomes la fotografía, la app te permite ajustarla y guardarla directamente en PDF. Además, podrás enviar el archivo directamente a la conversación, sin intermediarios.
Al igual que sucede con los mensajes, WhatsApp garantiza la seguridad del procedimiento. Los documentos escaneados cuentan con cifrado de extremo a extremo, por lo que ni siquiera la empresa puede acceder a su contenido.
