Hacienda
Nueva devolución del IRPF: Así podrías recuperar el dinero de la venta de tu casa
Hacienda abre la puerta a la posibilidad de recuperar deducciones por la hipoteca tras vender una vivienda.
Una noticia que puede cambiar la situación fiscal de miles de españoles llega con la nueva resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), órgano dependiente de Hacienda.
A partir de ahora, quienes adquirieron su vivienda habitual con hipoteca antes de 2013 y posteriormente la vendieron podrán deducirse en el IRPF las cantidades destinadas a cancelar el préstamo hipotecario con el dinero de la venta.
Un cambio de criterio
Este cambio se produce tras años de incertidumbre y decisiones contradictorias en tribunales regionales y superiores, unificando un criterio favorable para los contribuyentes que hasta ahora no podían aplicar esta deducción sobre las cantidades invertidas en la cancelación de la hipoteca tras vender la casa.
El TEAC ha dictaminado que, si la hipoteca fue constituida antes de 2013 y el dinero de la venta se destinó a su cancelación, dichas cantidades deben incluirse en la base de la deducción por inversión en vivienda habitual.
Este régimen transitorio ampara a quienes vendieron su vivienda habitual desde la eliminación de la deducción en 2013, y cuyo derecho a reclamar no ha prescrito, por lo que podrán solicitar la devolución de lo no aplicado en los últimos cuatro años.
Esto representa una oportunidad para recuperar dinero y reducir la cuota del IRPF, con un límite del 15% sobre un máximo de 9.040 euros al año, lo que implica una deducción que puede llegar hasta 1.356 euros anuales por declaración.
Para acceder a esta nueva posibilidad, es imprescindible cumplir tres condiciones: que la vivienda vendida fuera la residencia habitual, que la comprasen con hipoteca antes de 2013 y que, efectivamente, hayan destinado parte del importe de venta a cancelar la deuda pendiente.
Además, si se presenta declaración conjunta con el cónyuge propietario, ambos pueden deducir hasta el doble del límite anual, aumentando todavía más el beneficio fiscal.
