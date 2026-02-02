Nueva deducción en el IRPF para salarios bajos: quién la cobra, cuánto y desde cuándo

Miles de trabajadores con ingresos bajos notarán un alivio fiscal en la próxima campaña de la Renta. A partir de la declaración que la mayoría de nosotros presentaremos en la primavera de 2026, Hacienda aplicará una nueva deducción en el IRPF dirigida a quienes tengan salarios anuales iguales o inferiores a 18.276 euros, siempre que no cuenten con otras rentas significativas.

La medida se encuentra recogida en la Ley 5/2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado y que entró en vigor el año pasado, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.

En la práctica, esto quiere decir que el beneficio se reflejará por primera vez en la declaración correspondiente a los ingresos de 2025, aunque esta se tramite a partir de abril de 2026.

¿En qué consiste la nueva deducción del IRPF para salarios bajos?

La deducción podrá alcanzar un máximo de 340 euros, aunque no será igual para todos los contribuyentes. Para acceder a ella es imprescindible cumplir dos condiciones de forma simultánea: que los rendimientos del trabajo no superen los 18.276 euros anuales y que el resto de ingresos (como alquileres, intereses bancarios o ganancias patrimoniales) no excedan los 6.500 euros al año, excluyendo las rentas externas.

El importe exacto dependerá del salario. Quienes ganen hasta 16.576 euros tendrán derecho a la deducción máxima. A partir de ahí, y hasta el límite de 18.276 euros, la cuantía se reducirá de manera progresiva, descontando 20 céntimos por cada euro que supere ese umbral. Una vez rebasado el límite máximo, el beneficio desaparece por completo.

Además, la deducción nunca podrá superar la cuota real del impuesto. Es decir, no se generarán devoluciones superiores a lo que correspondería pagar: como máximo, dejará el IRPF a cero.

¿Y qué trámites deben hacer todos los beneficiarios de esta medida? En principio, nada. La Agencia Tributaria incluirá automáticamente esta deducción en el borrador de la Renta ya que dispone de los datos salariales facilitados por las empresas.