Así es la nueva deducción de 340 euros que puede "engordar" tu nómina en 2026

En 2026 muchos trabajadores con sueldos que no superen los 18.276 euros notarán que pagan menos IRPF gracias a una nueva deducción de hasta 340 euros ligada a la Renta de 2025. Esta rebaja no es una ayuda directa, sino un ajuste del impuesto que se verá en la nómina o en el resultado de la declaración.

Una "ayuda" en la nómina

La deducción nace con la Ley 5/2025 y se aplica desde el 1 de enero de 2025, afectando a los ingresos que luego se declaran en la campaña de la Renta de 2026. Su objetivo es aliviar la carga fiscal de quienes dependen principalmente de su salario y se mueven en tramos de renta más modestos.

No llega como una paga extra ni como un cheque, sino como menos impuestos a pagar. El efecto se puede notar en forma de retenciones algo más bajas durante el año o, si no se ha ajustado bien, en una devolución más alta o una cantidad menor a ingresar al hacer la declaración.

Quiénes pueden beneficiarse

Para beneficiarse, los ingresos brutos del trabajo en el año no pueden superar los 18.276 euros. Además, si existen otras fuentes de ingresos (alquileres, intereses, ganancias de inversiones u otras rentas no exentas), la suma de estas no puede rebasar los 6.500 euros.

La deducción está pensada para asalariados con perfil sencillo: nómina como ingreso principal y poco margen por otras vías. De este modo, se concentra el beneficio en quienes dependen casi por completo de su sueldo, evitando que se diluya entre contribuyentes con rentas más diversificadas.

La cuantía máxima de la deducción es de 340 euros anuales para quienes ganan 16.576 euros o menos de salario bruto. A partir de ahí, y hasta los 18.276 euros, la ventaja fiscal se va reduciendo de forma gradual.

El cálculo es sencillo: se parte de 340 euros y se resta el 20% de lo que el salario supere los 16.576 euros. Por ejemplo, con un sueldo de 17.000 euros, el exceso son 424 euros, el 20% de esa cantidad son 84,80 euros y la deducción real se queda en 255,20 euros.