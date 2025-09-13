La nueva cirugía plástica de Jorge Javier Vázquez, a examen por un experto: "Ha rejuvenecido su aspecto"

Jorge Javier Vázquez reapareció recientemente en televisión y su aspecto dio que hablar desde el primer instante: se había sometido claramente a una nueva operación de cirugía estética que imprimía una serie de cambios muy notables en su rostro.

Pero, ¿han funcionado los retoques del presentador? Y además, ¿qué es exactamente a cuanto se ha sometido Jorge Javier Vázquez? Ramón Gómez Saucedo, cirujano plástico, ha realizado un estudio en profundidad sobre todos los cambios que se detectan en Jorge Javier.

En primer lugar, Ramón apunta que hay una más que probable 'Blefaroplastia'. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ve una mejora notable en los ojos, el entorno de estos y la 'expresión' de los mismos.

En segundo lugar, el cirujano también señala que parece haberse producido un claro trabajado enfocado a mejillas y cuello. Ramón señala que pueden apreciarse mejoras en la piel de Jorge Javier en dichos puntos, lo que sugiere trabajo específico.

Ramón también indica que hay claros indicios de que se haya utilizado toxina botulínica en la nueva operación estética de Jorge Javier Vázquez. El cirujano así lo detecta ya que considera que algunos músculos faciales del presentador no responden como deberían dada la más que probable presencia de 'botox'.

De hecho, el cirujano desarrolla un poco más este punto, señalando que en ciertas expresiones faciales de Jorge Javier se ve cómo su rostro es más rígido de lo habitual, en ocasiones generando una ligera expresión de enfado de forma no voluntaria.

Dicho todo esto, Ramón Gómez concluye que la operación estética de Jorge Javier solo puede tildarse de satisfactoria, esencialmente por una clara razón: ha cumplido con el claro cometido de rejuvenecer al presentador.

Y a ti, ¿cómo te parece que le sienta a Jorge Javier Vázquez su nueva operación estética? ¿Crees que está mejor ahora o se le veía con mejor rostro antes de los cambios?