FAMOSOS
La nueva cirugía plástica de Jorge Javier Vázquez, a examen por un experto: "Ha rejuvenecido su aspecto"
¿Ha funcionado la nueva cirugía de Jorge Javier Vázquez? Un experto plástico lo analiza detalladamente
Jorge Javier Vázquez reapareció recientemente en televisión y su aspecto dio que hablar desde el primer instante: se había sometido claramente a una nueva operación de cirugía estética que imprimía una serie de cambios muy notables en su rostro.
Pero, ¿han funcionado los retoques del presentador? Y además, ¿qué es exactamente a cuanto se ha sometido Jorge Javier Vázquez? Ramón Gómez Saucedo, cirujano plástico, ha realizado un estudio en profundidad sobre todos los cambios que se detectan en Jorge Javier.
En primer lugar, Ramón apunta que hay una más que probable 'Blefaroplastia'. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ve una mejora notable en los ojos, el entorno de estos y la 'expresión' de los mismos.
En segundo lugar, el cirujano también señala que parece haberse producido un claro trabajado enfocado a mejillas y cuello. Ramón señala que pueden apreciarse mejoras en la piel de Jorge Javier en dichos puntos, lo que sugiere trabajo específico.
Ramón también indica que hay claros indicios de que se haya utilizado toxina botulínica en la nueva operación estética de Jorge Javier Vázquez. El cirujano así lo detecta ya que considera que algunos músculos faciales del presentador no responden como deberían dada la más que probable presencia de 'botox'.
De hecho, el cirujano desarrolla un poco más este punto, señalando que en ciertas expresiones faciales de Jorge Javier se ve cómo su rostro es más rígido de lo habitual, en ocasiones generando una ligera expresión de enfado de forma no voluntaria.
Dicho todo esto, Ramón Gómez concluye que la operación estética de Jorge Javier solo puede tildarse de satisfactoria, esencialmente por una clara razón: ha cumplido con el claro cometido de rejuvenecer al presentador.
Y a ti, ¿cómo te parece que le sienta a Jorge Javier Vázquez su nueva operación estética? ¿Crees que está mejor ahora o se le veía con mejor rostro antes de los cambios?
- Un emprendedor chino critica la mentalidad negativa de los empresarios en España: 'Nos enfocamos demasiado en los impuestos
- Última hora del caso Madeleine McCann: Una mujer investigada habla 18 años después
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Maria Sharapova vuelve a escena con 38 años: La comentada foto con David Beckham en un evento en Nueva York
- Asesinato de Charlie Kirk: Mofas y condolencias en las redes por la muerte del 'influencer' afín a Donald Trump
- El funcionario más famoso de la Seguridad Social no tiene dudas sobre cuándo pedir la jubilación anticipada: 'Nunca la pidas dos años antes
- Caos de última hora en el 'El Hormiguero': Pedri y Ferrran se caen del programa y entra una diva de los 2000 en su lugar
- Un asesor financiero señala los gastos reales de comprar una vivienda en España: 'Lo sé, es una locura