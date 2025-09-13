Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FAMOSOS

La nueva cirugía plástica de Jorge Javier Vázquez, a examen por un experto: "Ha rejuvenecido su aspecto"

¿Ha funcionado la nueva cirugía de Jorge Javier Vázquez? Un experto plástico lo analiza detalladamente

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge'

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge' / TELECINCO

Cristian Miguel Villa

Jorge Javier Vázquez reapareció recientemente en televisión y su aspecto dio que hablar desde el primer instante: se había sometido claramente a una nueva operación de cirugía estética que imprimía una serie de cambios muy notables en su rostro.

Pero, ¿han funcionado los retoques del presentador? Y además, ¿qué es exactamente a cuanto se ha sometido Jorge Javier Vázquez? Ramón Gómez Saucedo, cirujano plástico, ha realizado un estudio en profundidad sobre todos los cambios que se detectan en Jorge Javier.

En primer lugar, Ramón apunta que hay una más que probable 'Blefaroplastia'. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ve una mejora notable en los ojos, el entorno de estos y la 'expresión' de los mismos.

En segundo lugar, el cirujano también señala que parece haberse producido un claro trabajado enfocado a mejillas y cuello. Ramón señala que pueden apreciarse mejoras en la piel de Jorge Javier en dichos puntos, lo que sugiere trabajo específico.

Ramón también indica que hay claros indicios de que se haya utilizado toxina botulínica en la nueva operación estética de Jorge Javier Vázquez. El cirujano así lo detecta ya que considera que algunos músculos faciales del presentador no responden como deberían dada la más que probable presencia de 'botox'.

De hecho, el cirujano desarrolla un poco más este punto, señalando que en ciertas expresiones faciales de Jorge Javier se ve cómo su rostro es más rígido de lo habitual, en ocasiones generando una ligera expresión de enfado de forma no voluntaria.

Dicho todo esto, Ramón Gómez concluye que la operación estética de Jorge Javier solo puede tildarse de satisfactoria, esencialmente por una clara razón: ha cumplido con el claro cometido de rejuvenecer al presentador.

Noticias relacionadas y más

Y a ti, ¿cómo te parece que le sienta a Jorge Javier Vázquez su nueva operación estética? ¿Crees que está mejor ahora o se le veía con mejor rostro antes de los cambios?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un emprendedor chino critica la mentalidad negativa de los empresarios en España: 'Nos enfocamos demasiado en los impuestos
  2. Última hora del caso Madeleine McCann: Una mujer investigada habla 18 años después
  3. El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  4. Maria Sharapova vuelve a escena con 38 años: La comentada foto con David Beckham en un evento en Nueva York
  5. Asesinato de Charlie Kirk: Mofas y condolencias en las redes por la muerte del 'influencer' afín a Donald Trump
  6. El funcionario más famoso de la Seguridad Social no tiene dudas sobre cuándo pedir la jubilación anticipada: 'Nunca la pidas dos años antes
  7. Caos de última hora en el 'El Hormiguero': Pedri y Ferrran se caen del programa y entra una diva de los 2000 en su lugar
  8. Un asesor financiero señala los gastos reales de comprar una vivienda en España: 'Lo sé, es una locura

Los salarios de las ofertas de empleo suben un 2% en el primer semestre de 2025

Los salarios de las ofertas de empleo suben un 2% en el primer semestre de 2025

Karlos Arguiñano desvela cómo adelgazar después del verano: "La dieta CLM"

Karlos Arguiñano desvela cómo adelgazar después del verano: "La dieta CLM"

¿Hacia dónde va Nepal? Incertidumbre e ilusión tras el estallido de los jóvenes contra la gerontocracia corrupta e inepta

¿Hacia dónde va Nepal? Incertidumbre e ilusión tras el estallido de los jóvenes contra la gerontocracia corrupta e inepta

Cuida la barba sin gastar mucho dinero con este nuevo producto de Lidl

Cuida la barba sin gastar mucho dinero con este nuevo producto de Lidl

Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del sábado 13 de septiembre de 2025

Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del sábado 13 de septiembre de 2025

La oposición albanesa tilda de "inconstitucional" el nombramiento de una IA como "ministra"

La oposición albanesa tilda de "inconstitucional" el nombramiento de una IA como "ministra"

Ed Sheeran, pop agridulce, danza y esmalte exótico en ‘Play’

Ed Sheeran, pop agridulce, danza y esmalte exótico en ‘Play’

España probará avisos por GPS para alertar de linces en la carretera y evitar atropellos

España probará avisos por GPS para alertar de linces en la carretera y evitar atropellos