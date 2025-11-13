FAMOSOS
La nueva casa de Ana Peleteiro siembra la polémica: "No vivo de becas"
La deportista da un paso al frente para zanjar las críticas
Ana Peleteiro es una de esas deportistas que ha conseguido labrarse una muy buena reputación y el cariño de los fans a causa de su prolífica carrera, además de que siempre se ha mostrado muy cercana en sus apariciones públicas.
No obstante, la deportista estaría viviendo actualmente una nueva ola de hate después de mostrar la nueva casa que se está construyendo a través de redes sociales.
Hablamos, concretamente, de una casa de dos pisos y más de 2.000 metros cuadrados que Ana Peleteiro está levantando desde cero en Galicia para poder estar cerca de los suyos.
Y es que esto último ha generado una oleada de críticas por parte de ciertos sectores que acusan a la atleta de haberse costeado dicha vivienda gracias a las becas que ha recibido.
Algo ante lo que Peleteiro no ha querido guardar silencio con tal de zanjar la polémica de una vez por todas con varias publicaciones que ha lanzado a sus redes sociales.
"La beca no supone ni un 10% de mis ingresos. Tengo una economía que me he labrado yo misma", comentaba Ana Peleteiro ante las críticas de los haters.
Y es que, según narraba la propia atleta, actualmente cuenta con hasta tres empresas en pleno funcionamiento, lo cual se conformaría como el motor principal de su liquidez económica.
De esta manera, Peleteiro ha querido hacer evidente que nadie le ha regalado nada y que lo que tiene ha sido a raíz de invertir mucho esfuerzo, sudor y lágrimas.
