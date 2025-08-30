Así es la nueva canción de Sergio Ramos que indignará a la afición culé y colchonera

El legado de Sergio Ramos es imborrable en el mundo del fútbol. El andaluz hizo historia tanto con el Real Madrid como con la Selección Española. Uno de los momentos que marcó un antes y un después fue su decisivo gol de cabeza en la final de la Champions League, que inició la remontada hacia la ansiada décima.

Tras salir del club blanco por la puerta grande, el de Camas se marchó al Paris Saint-Germain, donde no llegó a sentirse completamente cómodo. Por ello, decidió volver a lo que fue su casa durante muchos años: el Sevilla. No obstante, la aventura duró poco, ya que posteriormente se fue a jugar a México, al Monterrey, su club actual.

A pesar de que aún no ha colgado las botas a sus 39 años, el exjugador del Real Madrid ha decidido volverse a meter de lleno en el mundo de la música. Mañana, el andaluz estrenará su primera canción en solitario: 'CIBELES'.

Así lo ha compartido en sus redes sociales: 'CIBELES - 31 de agosto disponible en todas las plataformas'. No obstante, se desconoce a qué hora se publicará su nuevo hit, cuyo título ya anticipa que hará referencia a su legado en el Real Madrid.

Hace un par de días, el defensa empezó a desvelar las primeras pistas sobre su nueva canción, ya que hizo circular por la fuente de Cibeles una furgoneta negra con la frase: "Tú me pediste que vuele...". Aparte, tenía su firma habitual: 'SR93'.

En el tráiler que ha publicado de la canción, Ramos ha dejado claro que su 'single' estará lleno de referencias al Real Madrid, ya que Cibeles es la plaza donde el club blanco celebra todos sus éxitos deportivos.

También hará alusión a su famoso gol de cabeza en la final de la Champions ante el Atlético de Madrid. La única parte de la letra que ha querido revelar hasta ahora es: "Y tú lo sabes, Cibeles".

CIBELES 🎶 - Available on August 31 on all streaming platforms. pic.twitter.com/dq3bPiKx0n — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025

Una canción que probablemente no gustará para nada a la afición del FC Barcelona ni del Atlético de Madrid, debido a que son sus máximos rivales.