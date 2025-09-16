Esta nueva cadena de supermercados está arrasando en España y preocupando al resto

Action es una cadena de supermercados de origen neerlandés que se fundó en el año 1993, y que ha ido creciendo a nivel internacional durante estos más de 30 años hasta contar con casi 3.000 tiendas distribuidas en 12 países europeos. España es uno de ellos, y su presencia es cada vez más relevante.

Creciendo desde su llegada

El supermercado Action llegó a España en 2022, y en tan sólo unos pocos años ha conseguido superar los 60 establecimientos abiertos en diferentes regiones del país. Su extensión está siendo muy rápida gracias a su propuesta: precios muy bajos en una alta variedad de productos, junto a un compromiso sostenible.

Cuenta con más de 6.000 productos en su catálogo que abarcan multitud de campos, desde utensilios para el hogar hasta decoración, limpieza, belleza, juguetes y todo tipo de alimentación. Los precios suelen ser muy asequibles y, según ellos mismos, cuentan con 1.500 productos a 1 euro o menos.

¿Cuál es su diferencia principal respecto a otras cadenas de supermercado? Que mantiene estos precios bajos de manera constante, no tiene que depender de promociones puntuales. Esto es lo que está atrayendo a cada vez más compradores, que saben que sus precios siempre van a ser muy competitivos.

Action es una mezcla de bazar, tienda de hogar y supermercado de toda la vida, con un formato que introduce nuevos productos de forma semanal, por lo que también genera ese impacto de novedad y sorpresa que aplican otras cadenas como Lidl.

Por qué está preocupando a la competencia

Este modelo de negocio y su rápida expansión no ha pasado desapercibido por el resto de competencia, que se están mostrando preocupados y está obligando a que los supermercados tradicionales traten de innovar para no perder esta cuota de mercado, que Action parece estar ampliando sin descanso.

Además, Action se compromete con la sostenibilidad, atrayendo de esta forma a más consumidores que valoran este hecho y marcando una diferencia frente a otros supermercados más tradicionales. ¿Action seguirá expandiéndose? Todo apunta a que sí.