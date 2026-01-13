Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es la nueva ayuda de la Seguridad Social para quienes tengan Ingreso Mínimo Vital que subirá en 2026

La entidad ofrece subsidios con el objetivo de luchar contra situaciones extremas de exclusión social y pobreza

Ministerio de Seguridad Social

Ministerio de Seguridad Social

Ramón Baylos

La Seguridad Social siempre se ha caracterizado por corresponderse como una entidad que, entre otras cosas, establece medidas para garantizar la suficiencia económica de cualquier persona en situación de necesidad.

En este mismo sentido, la entidad ofrece ayudas relacionadas con aquellas personas que tengan el Ingreso Mínimo Vital a través de una cifra media que se corresponde con 483,1€ percibidos de manera mensual.

Es decir, si una persona cobra el IMV, la Seguridad Social podrá ofrecer un subsidio de dicha cantidad con el objetivo de que pueda hacer frente a los pagos exigidos de manera cotidiana.

Una situación que se volverá a repetir a lo largo de este año 2026, pero con una variación bastante significativa: el Ingreso Mínimo Vital (IMB) experimentará un aumento del 11,4% con respecto a periodos anteriores.

Además de este último, la Seguridad Social cuenta con otra ayuda específica para aquellas familias que tengan menores a cargo con el objetivo de combatir contra situaciones de pobreza infantil.

En este caso en concreto, la entidad reparte una cantidad concreta en función de la edad del menor integrado en la familia: 115€ al mes si tiene entre 0 y 3 años, 80,5 euros al mes entre 3 y 6 años, y 57,5€ al mes entre 6 y 18 años.

Hay que recalcar, por otro lado, que esta última ayuda se puede recibir aún cuando no estemos en situación de recibir el Ingreso Mínimo Vital y se ofrece a familias con circunstancias económicas de lo más variopintas.

Noticias relacionadas y más

Y es que estas ayudas fueron vitales durante el pasado mes de diciembre de 2025 para que hasta 800.000 hogares pudieran alcanzar un grado de suficiencia económica lo bastante elevado como para paliar situaciones extremadamente complicadas, aunque esto también es llamativo en cuanto a los presupuestos que manejó la Seguridad Social en dicho periodo: hasta 412 millones de euros se destinaron en ayudas para estos núcleos familiares.

