Nueva ayuda de 7.600 euros: el Gobierno confirma a quién va dirigida y cómo se podrá solicitar

El Gobierno ha confirmado una nueva ayuda económica que puede alcanzar, en el mejor de los casos, los 7.600 euros y que beneficiará a miles de españoles que residen en el extranjero y desean volver a su país.

Se trata de una prestación que se encuentra incluida en el Plan Estatal de Retorno, actualmente en fase de audiencia pública y que forma parte de la reforma del Reglamento de desarrollo de la Ley de la Ciudadanía Española en el exterior.

Como puedes imaginar, se trata de una ayuda económica directa que busca incentivar la vuelta a España de ciudadanos españoles que se encuentran fueran de su país. Está pensada para aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad económica y necesitan el dinero para regresar.

Conoce todas las claves de esta ayuda de 7.600 euros para volver a España

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explica que el objetivo es ofrecer un apoyo económico inmediato a quienes afrontan gastos asociados al retorno, como vivienda, traslado o readaptación al mercado laboral.

La prestación se divide en dos modalidades: una ayuda base de 4.000 euros para quienes vuelven de forma individual y un complemento adicional si se hace la vuelta en familia (máximo 7.600 euros).

Es una ayuda de concesión directa y es totalmente compatible con otras prestaciones económicas que existan o pudieran existir relacionadas con esta situación. Y es que hay programas regionales que incentivan el retorno.

De momento, la medida no se encuentra en vigor puesto que el proyecto está en fase de alegaciones hasta este viernes 21 de noviembre de 2025. Después de su aprobación definitiva, se abrirá el procedimiento de solicitud a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, con el fin de garantizar una atención presencial y cercana para quienes vuelvan.