La nueva atracción que prepara PortAventura

PortAventura es uno de los parques temáticos más importantes de Europa. Ubicado en Tarragona. Fue inaugurado en 1995 y ya se encuentra por su 32ª temporada. Para celebrarlo, la empresa prevé ir cambiando y ampliándose para que las nuevas atracciones o espectáculos generen esta atracción entre los fans y los nuevos clientes.

En la feria internacional de turismo 'Fitur', PortAventura desveló algunas de las novedades que prevén implantar. Una de ellas, era la ampliación de la zona de agua. Coral Bay formará parte de las nuevas propuestas del recinto acuático. Esta incorporación busca ampliar la oferta de ocio para los visitantes con una temática renovada.

Un nuevo recinto de unos 6.000 metros cuadrados

Se trata de un espacio familiar de unos 6.000 metros cuadrados que recrea el ambiente de una bahía de piratas. La idea es sumergir a los asistentes en una experiencia inmersiva pensada para todas las edades.

Entre sus principales atractivos destaca una montaña acuática familiar, considerada única en Europa. Además, contará con una piscina de aventuras equipada con un circuito de obstáculos sobre el agua que no tiene precedentes a nivel mundial, junto a nuevos toboganes y una zona de restauración.

Algunas estructuras vistas recientemente en áreas externas del parque han despertado numerosas especulaciones sobre cómo será esta nueva atracción. En redes sociales, un aficionado sugirió que podría asemejarse a una instalación ya existente en un parque acuático de Estados Unidos.

Un tobogán enorme

Dicha atracción, conocida por utilizar balsas circulares que giran mientras recorren tramos cubiertos y abiertos, combina subidas y descensos en un recorrido dinámico. Fue inaugurada en 2012 y aún conserva el récord de ser la más extensa de su tipo.

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Desde el parque insisten en que toda la información sobre las novedades se dará a conocer de forma progresiva. Prefieren no confirmar ni desmentir las teorías que circulan en internet hasta que llegue el momento adecuado.