Nueva alerta naranja en Catalunya: el Meteocat pide extremar precauciones en estas zonas

En los últimos días, el clima se ha visto alterado por numerosos fenómenos en forma de borrascas que parecen no dar tregua. Y, prueba de ello, es la nueva predicción del Meteocat para hoy mismo, 28 de enero.

La agencia de meteorología ha lanzado nuevas alertas naranjas a causa de fuertes rachas de viento y un estado del mar realmente complicado en ciertas zonas de Catalunya.

Los avisos se han lanzado, especialmente, sobre el extremo sur de la región y la zona del litoral, donde también se prevé cierto volumen de precipitaciones

No obstante, estas rachas irán disminuyendo con el paso de las horas hasta pasar a tener una fuerza moderada a lo largo del mediodía. A partir de la tarde, eso sí, se espera un frente de lluvias que afecte a toda la zona sur de Catalunya.

La visibilidad, eso sí, era generalmente buena salvo por un par de bancos de niebla aislados que se propagarán por el extremo noreste de la Comunidad Autónoma en la segunda mitad de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se espera que estas mantengan los niveles vistos durante los últimos días. No obstante, en algunas zonas de Catalunya bajará de los cero grados.

Esto es algo que ocurrirá con mayor probabilidad en la mitad norte de la región, donde el termómetro llegaría a marcar 11 ºC de máximas y -6ºC de mínimas.

Por último, se espera que el cielo se cubra de nubarrones en la noche esta misma madrugada, dejándonos mañana, 29 de enero, con un frente de lluvias que se extenderá por toda la zona y que nos obligará a sacar el paraguas, como mínimo, hasta el mediodía.