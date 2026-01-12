Nueva advertencia de la AEMET para el 12 de enero: estas son las zonas con alertas amarillas y naranjas

La AEMET nos ha dejado ya con su predicción para la jornada de hoy mismo, día 12 de enero, y en ella destacan ciertas alertas amarillas y naranjas que afectaran a varias regiones de la Península Ibérica.

Estas últimas tendrán que ver con un frente relacionado con borrascas atlánticas que provocará precipitaciones en distintas Comunidades Autónomas, destacando Galicia como una de las principales afectadas.

No obstante, este frente se irá extendiendo hacia el este a lo largo de la jornada, dejándonos un elevado volumen de lluvias que, eso sí, no terminarán de llegar al área mediterránea.

Además, en Galicia se prevé que haya un temporal marítimo, lo cual se corresponde con la principal alerta naranja emitida por la agencia de meteorología a causa de fuertes vientos costeros.

Por otro lado, existen otras dos Comunidades Autónomas sobre las que la entidad ha lanzado también alertas amarillas; siendo estas últimas las de Cantabria y País Vasco.

En cuanto a las temperaturas, la AEMET advierte que no será tan intenso como en las últimas semanas (a excepción de Catalunya), por lo que este nos dará un respiro durante la jornada de hoy. De hecho, también se prevé que las nevadas remitan y se aislen únicamente en zonas de montaña.

Esto último marca un inicio de año que transcurre según lo esperado y evolucionará de forma estable durante la jornada de mañana, donde se prevé que las lluvias lleguen a Extremadura y Castilla y León.

Esa es la razón por las que la entidad aconseja no salir sin paraguas en mano en las ya mencionadas regiones de España a la espera de ver cómo evoluciona este nuevo frente de lluvias.