Nude Project inaugura en Barcelona su primera ‘flagship store’ concebida como una galería de arte viva

Nude Project inaugura este sábado Masía Gallery, su primera flagship store en Barcelona. Ubicada en el número 6 de la calle Boters, en pleno casco antiguo, la nueva tienda se convierte en el local más grande de la compañía hasta la fecha, con 300 metros cuadrados y una plantilla de 20 personas.

El espacio, concebido como una galería de arte viva, marca una nueva etapa para la firma en su ciudad natal. Tras la reciente apertura de su primera flagship en Madrid, Nude Project refuerza su red de boutiques con esta nueva tienda en Barcelona, que se suma a su presencia en ciudades como Madrid, Ibiza, Bilbao, Valencia, Milán y Lisboa.

Antes de la apertura oficial, la marca celebró una cena de inauguración en petit comité, enmarcada en la temática de Sant Jordi. La elección de esta fecha, una de las jornadas más especiales del calendario cultural catalán, refuerza el vínculo de Nude Project con Barcelona y con una identidad local que gana peso en el crecimiento de una marca que se ha consolidado como uno de los fenómenos lifestyle del momento.

“Masía Gallery es nuestra obra de arte más personal. Crear este lugar ha sido un auténtico sueño”, asegura Bruno Casanovas, cofundador y director creativo de Nude Project. “Queremos que todo aquel que lo visite sienta la calidez del hogar y quede invadido por la inspiración que transmite el arte, la cultura y la moda. Un lugar donde encontrarse en comunidad y punto de referencia cultural para la ciudad”, añade.

El concepto de Masía Gallery nace de una historia familiar. Los abuelos de Casanovas transformaron una antigua masía catalana en L’Empordà en una galería de arte que llegó a ser punto de encuentro de figuras como Salvador Dalí. En homenaje a ese legado, la nueva tienda traslada ese imaginario al centro de Barcelona y lo adapta al universo de la marca.

El proyecto ha sido diseñado por El Departamento, el estudio fundado por Marina Martín y Alberto Eltini, que concibe el espacio como un recorrido por las raíces barcelonesas de Nude Project. La tienda se estructura en dos plantas: la planta baja funciona como una exposición permanente dedicada a la venta y a la identidad de marca, mientras que la planta superior acogerá exposiciones temporales de arte rotativo.

En la planta baja, el espacio evoca la atmósfera de una masía tradicional a través de maderas oscuras y pavimentos artesanales. La distribución incluye salas temáticas que reinterpretan el legado de artistas como Gaudí, Dalí y Miró, además de zonas como La Consigna, el Photobooth y la Sala Altavoz XXL, vinculada a la relación de la marca con la música.

La primera planta, en cambio, se plantea como un lienzo en blanco para dar protagonismo a las obras expuestas. El calendario artístico estará comisariado por Urvanity Projects y se inaugura con una exposición de Carlota Pérez de Castro. La tienda integra también piezas permanentes creadas específicamente para el espacio por Filip Custic y Pedro Hoz.

Masía Gallery incorpora además tecnología aplicada a la experiencia del cliente, con herramientas desarrolladas junto a Shopify, gestión de stock en tiempo real mediante RFID y sistemas de cobro rápido. Entre sus novedades destaca un “secret spot”, una caja fuerte situada en un punto concreto de la tienda con objetos exclusivos para los clientes que logren abrirla.

Fundada en Barcelona en 2019 por Alex Benlloch y Bruno Casanovas, Nude Project vende actualmente en más de 100 países y cuenta con más de 200 empleados. Bajo el lema “By Artists, For Artists”, la firma se ha consolidado como una de las marcas independientes de mayor crecimiento en Europa.