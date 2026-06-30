Nude Project celebra la magia del verano junto a los artistas y creativos más top del mundo en su mansión de Ibiza

Tras el éxito arrollador de sus dos ediciones anteriores, Nude Project, la marca lifestyle de mayor crecimiento en Europa, vuelve a Ibiza con una nueva edición de Nude Mansion, uno de los eventos más esperados del año.

Durante estos días, Ibiza será una vez más el epicentro de la cultura, el arte y el talento, con más de 30 invitados nacionales e internacionales tales como Lena Mahfouf, Trueno, Lunay, Anna Pepe, y Fernando Lindez, Begoña Vargas o Priscilla Delgado, darán la bienvenida al verano en una semana llena de experiencias inolvidables. Esta acción disruptiva redefine la comunicación lifestyle en Europa con una mezcla única de moda, cultura y experiencias exclusivas.

"Para nosotros, la Nude Mansion es mucho más que una casa en Ibiza o un viaje de marca. Es el lugar donde reunimos a personas que forman parte de nuestra familia, que entienden la marca y que conectan con nuestra forma de ver el mundo y viven unos días increíbles de pura desconexión", explica Bruno Casanovas, cofundador y director creativo de Nude Project.

La experiencia ha dado comienzo con un momento muy especial: el cumpleaños de J Balvin, al que acudieron los invitados de la mansión, y en el que Nude Project tuvo un detalle muy especial con el artista.

Entre las actividades previstas también destacan boat days, wellness sessions pádel, partidos de fútbol, skate en la piscina, rituales de iniciación con percusión y cenas temáticas que viajan por distintas épocas.

Además, la programación incluirá momentos más íntimos tales como cenas especiales, noches temáticas y planes en la isla blanca.

La mansión más mágica de la isla

Lo que comenzó en 2024 como una idea visionaria de Bruno Casanovas y Álex Benlloch, fundadores de la marca, se ha consolidado como uno de los proyectos más icónicos de Nude Project.

En sus dos ediciones anteriores, la Nude Mansion ha reunido a nombres como Nicki Nicole, Becky G, Trueno, Noah Beck, David Dobrik, Judeline, Gianni Paolo, Lily Rowland o Paco León, superando los 100 millones de interacciones y redefiniendo el concepto de acción de marca como una nueva forma de comunicar desde la experiencia, la espontaneidad y la cultura digital.

El conjunto de talentos invitados a esta edición suma millones de seguidores en redes, que seguirán cada momento de la experiencia como si se tratara de un reality en tiempo real.

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Durante estos días, Nude Project irá compartiendo todo lo que ocurra en la mansión a través de sus canales oficiales, mostrando los talentos invitados, las experiencias, los looks, las activaciones y los momentos más especiales de esta nueva edición.