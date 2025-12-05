Nubes, rachas fuertes de viento y nieve en cotas bajas: El Meteocat avisa de un día marcado por el mal tiempo

El Meteocat ha confirmado el tiempo a esperar para la jornada de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025, y lo cierto es que dista de ser un día que invite a organizar planes de larga duración fuera de casa. Aunque con alguna que otra excepción.

Catalunya, en un día gris marcado por el viento y la nieve

Para comenzar, el organismo meteorológico de Catalunya ha indicado que nos encontraremos nubes altas y medias durante la madrugada y al final de día en prácticamente toda Catalunya. Por otro lado, en el prelitoral y Catalunya central podrían verse nubes bajas a lo largo de la mañana, mientras que en el Pirineo norte habrá nubes constantes durante casi todo el día.

En términos de precipitaciones, volvemos al Pirineo norte, donde se indican posibles lluvias débiles. Dicho esto, lo que requerirá seguir de cerca durante el día de hoy es la actividad de la nieve, cuya presencia podría sorprender en cotas bajas.

Acorde al informe del Meteocat, se espera que en el Pirineo pueda nevar a alturas de 900 a 1.000 metros. Por otro lado, en el Port podría haber nieve a cotas de 1.200 metros durante las primeras horas del día, mientras que a medida que pase el tiempo la altura ascenderá hasta los 2.000 metros.

Dicho esto, las acumulaciones de nieve serán genuinamente escasas, y lo más destacable es la posible presencia de borrufa en el Pirineo sur hasta el mediodía. A pesar de esto, se anticipa que las temperaturas tanto máximas como mínimas sean ligeramente más altas en toda Catalunya.

Todos estos fenómenos provocarán que, en términos de visibilidad, las primeras horas del día sean complicadas en el Pirineo, sur del prelitoral y depresión Central, mientras que en el resto del territorio será generalmente entre buena y excelente.

Donde también hay que poner énfasis hoy es en el viento, pues el Meteocat señala que en puntos del sur de Catalunya, cumbres del Pirineo y litoral del Alt Empordà podrían acabar surgiendo rachas fuertes. Si bien este aflojará con el paso de las horas, en el principio de la jornada será algo a tener en cuenta.

Y hasta aquí el día de hoy según el organismo meteorológico de Catalunya. Definitivamente, no es un día idílico para hacer planes, pero por lo menos el frío dará cierta tregua, algo que siempre se agradece en esta época del año.