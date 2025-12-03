Nubes, niebla y más frío: el Meteocat confirma una jornada muy gris en Catalunya

El invierno definitivamente está cada vez más cerca, y los ciudadanos de Catalunya lo notan en el clima. De hecho, el Meteocat ha confirmado una jornada muy gris en el día de hoy para la mayor parte de las comarcas.

De buena mañana y hasta el mediodía, el este de Catalunya verá el cielo cubierto por nubes muy grises. Esto contrasta con el oeste del territorio, donde habrá un cielo considerablemente despejado a excepción de en Pirineos, Depresión Central y Ponent, con estratos bajos.

La cosa cambiará una vez entrado el mediodía, pues en su mayor parte el cielo empezará a despejarse por toda Catalunya. Eso sí, por el nordeste podrán detectarse nuevas acumulaciones de nubes, mientras que en el Pirineo seguirá habiendo bastante nube baja.

En términos de precipitaciones, hasta el mediodía se esperan posibles lluvias en el litoral y prelitoral central así como sur de la Costa Brava. Tampoco se descartan durante la tarde en el nordeste de Catalunya.

Si bien por lo general el servicio meteorológico catalán indica que las posibles precipitaciones serán débiles y no de grandes acumulaciones, también destaca una cota de nieve en 1.200 metros. En efecto, podría volver a haber nevadas en diversos puntos de Catalunya.

Obviamente, un día de clima tan incierto como este acaba afectando a los termómetros: por lo general, todas las temperaturas máximas serán más bajas, con un especial énfasis en las zonas de Ponent y el Altiplano Central de Catalunya.

El Meteocat también advierte de que en la Depresión Central y serralada prelitoral puede ser una jornada de mala visibilidad, a consecuencia de la aparición de una serie de bancos de niebla que podrían mantenerse activos hasta el mediodía.

Si a todo esto le sumamos que en Empordà y Terres de l'Ebre el Meteocat advierte de fuertes rachas de viento hasta la tarde, realmente nos queda uno de los días más grises de estas últimas semanas. Así que ya sabes, no te olvides la chaqueta en casa.