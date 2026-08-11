Cómo saber si las nubes te impedirán ver el eclipse solar: la AEMET tiene un mapa para comprobarlo

La previsión del tiempo se ha convertido en un amigo más durante los días previos al eclipse y las actualizaciones que van lanzando la AEMET y el resto de agencias autonómicas son seguidas al dedillo para descubrir si podremos ver el evento con total claridad o si habrá un manto de nubes sobre nuestras cabezas. Toma como referencia dos modelos numéricos para conocer la nubosidad esperada en las próximas horas: el HARMIONIE-AROME y el CEPPM.

El primero es un modelo de alta resolución para la predicción de los fenómenos a nivel nacional, incluyendo Baleares y Canarias, cuenta con un alcance de hasta 48 horas y se actualiza cuatro veces al día. La parte buena es que al ser una herramienta de gran resolución (de unos 2,5 km) tiene una gran precisión a la hora de mostrar en qué zonas hay nubes.

Es imprescindible usar gafas homologadas para eclipse en todo momento / Agencias

Por otro lado, AEMET toma como referencia el modelo europeo del CEPPM, el IFS/HRES, que abarca a todo el mundo con un alcance de hasta 10 días y tiene la capacidad de analizar la presión, el viento o la precipitación, entre otros factores.

Así, el mejor modelo a tan solo 24 horas sería el primero, el HARMIONIE-AROME, puesto que al tener una mayor resolución tiene mucha más precisión y es más adecuado para la previsión de los fenómenos locales. Además, se nutre de la información recogida a partir del IFS/HRES.

Las zonas donde se podrá ver el eclipse total de Sol del 12 de agosto. / ·

La AEMET ha informado de que la mayor parte del país estará en disposición de poder ver el eclipse sin presencia de nubes. No obstante, como el Sol se encontrará casi en su ocaso, es importante saber conocer la nubosidad prevista y su evolución hora a hora, aunque para saber cuánto puede dificultar la visión del Sol también es importante conocer la altura y el tipo de nubes.

Nubosidad en España

La zona más favorable será buena parte del centro peninsular, donde HARMONIE-AROME prevé una nubosidad muy escasa. Este modelo, además, permite saber la cobertura nubosa de las nubes para saber si taparan más o menos la luz, mientras que el modelo AIFS permite saber la altura a la que se encontrarán.

Los puntos donde se espera mayor cobertura del cielo son los Pirineos catalanes y algún punto de la zona aragonesa, el noreste de la Comunidad Valenciana y su extremo sur. La Región de Murcia contará con un cielo bastante tapado y la zona costera entre Almería y Málaga, también, así como en el interior de la Costa del Sol y algunas localidades de la zona suroriental de Sevilla.

El mapa del modelo HARMONIE-AROME que muestra la cobertura nubosa del 12 de agosto sobre las 20 horas. / AEMET

En la mayoría de las zonas donde se esperan cielos más tapados contarán con nubes a alturas variables, por lo que dependerá mucho del lugar concreto de cada uno para ver el eclipse en mejores condiciones.

En cuanto a la zona que coincidirá con la franja de totalidad del eclipse, solamente el norte de España se verá afectado por una mayor nubosidad, como el litoral coruñés en Galicia o toda la costa asturiana. Además, en el cantábrico estas nubes serán bajas, por lo que puede suponer un verdadero problema para el que quiera ver este evento histórico.