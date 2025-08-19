Una nube de polvo africano invade España: Barcelona, en riesgo por la calima

En las últimas horas de este martes ha aparecido un polvo en el cielo de España. Las razón es que proveniene de África y es conocido como calima o polvo sahariano. Se trata de partículas de polvo mineral suspendidas en la atmósfera, principalmente originadas en el desierto del Sahara. Estas partículas son transportadas por el viento a grandes distancias, pudiendo llegar a afectar la calidad del aire y la visibilidad en zonas muy alejadas de su origen.

El polvo sahariano está compuesto principalmente por partículas de origen mineral, como calcita, óxido férrico, cuarzo y minerales de arcilla. La presencia de este polvo puede causar un aspecto turbio en el cielo y reducir la visibilidad. Además, puede provocar atardeceres con colores amarillentos o rojizos.

La llegada de polvo sahariano es más frecuente en zonas como las Islas Canarias y la mitad sur y este de la península ibérica, especialmente durante el invierno y en situaciones de vientos del sur o sureste. Pero a 19 de agosto, ha llegado una oleada de polvo durante unos días.

Aunque en ocasiones puede ser beneficioso, ya que actúa como fertilizante natural, el polvo sahariano también puede tener efectos negativos en la salud, causando problemas respiratorios e irritación de las mucosas, especialmente en personas con problemas respiratorios previos.

Recomendaciones para la salud

La mala calidad del aire puede hacer que toda la gente tenga problemas de salud, y los grupos vulnerables pueden enfrentar consecuencias aún más graves. Por eso, se aconseja que la población en general limite las actividades largas y duras al aire libre, especialmente si tienen tos, dificultad para respirar o irritación en la garganta.

Varias zonas de la región, principalmente en el sur y suroeste de la Comunidad de Madrid, verán alterada la calidad del aire. Esto se debe como consecuencia de la llegada de una masa de aire africano con concentraciones de polvo en suspensión. Sin ir más lejos, Móstoles y las ciudades anexas al municipio mostoleño tendrán una calidad desfavorable.