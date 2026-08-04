La novia de Rodri, sobre sus inicios con él: "Me dijo: 'Novata, recógeme la bandeja'. Se la recogí a todos menos a él. Pensaba que me estaba vacilando y luego me enteré que era futbolista"

Rodri Hernández se podría convertir en el próximo fichaje del Real Madrid en los próximos días. José Mourinho considera que el futbolista del Manchester City puede ser una pieza indiscutible en la medular, donde en las últimas temporadas el equipo se ha mostrado carente, especialmente tras las bajas de Toni Kroos y Luka Modric.

Además, el mediocentro español fue considerado el 'MVP' del Mundial por parte de la FIFA. Una de las claves de su éxito es su manera de ser, ya que es un futbolista muy poco habitual de esta época contemporánea, pues no tiene redes sociales y mantiene un perfil mediático bajo. Su único objetivo es rendir al máximo nivel sobre los terrenos de juego, algo que le ayudó a ganar el Balón de Oro en 2024.

Gracias al documental que RTVE preparó para el Mundial, se pudo conocer un poco más al jugador del Manchester City, especialmente cómo fueron sus inicios con su pareja, Laura Iglesias.

Rodri la conoció cuando estudiaba ADE en Universitat Jaume I de Castellón, aunque ella era dos años menor que él: "Vino en mi tercer año, cosa que uno ya tenía experiencia... hay un tramo de un mes donde a los nuevos se les considera los novatos y tienen que hacer un poco lo que tú dices".

Rodri Hernández, en la gala junto a su pareja, Laura Iglesias / EFE

El jugador del conjunto inglés aprovechó la ocasión para acercarse a Iglesias, aunque de una manera poco habitual. "Me dijo: 'Novata, recógeme la bandeja'. Y yo me acuerdo que se la recogí a todos menos a él. Pensaba que me estaba vacilando", desveló ella.

Aunque, flipó más cuando se enteró que era futbolista: "Cuando encima me enteré que era jugador, yo dije: 'Calma'. Bueno, ya sabéis el estereotipo que se tiene del futbolista. Claro, no conocía a ningún futbolista. Yo decía vamos a ver este chico".

Rodri, en la celebración del Mundial de España / Europa Press

Rodri reveló que no fue nada fácil conquistarla. "Y ahí empezó mi duro recorrido para conquistarla", destapó. En ese instante, Iglesias se sinceró diciendo que "estuvo como un mes y medio o dos meses pico y pala, pero se lo curro muchísimo".

Noticias relacionadas

El primer beso entre ellos fue en la habitación de ella, mientras veían una película de dibujos animados. "Lo besé yo", anunció Iglesias.