Quién es la novia de Mario Casas, invitado de hoy en 'El Hormiguero'

El actor Mario Casas (La Coruña, 1986) será el invitado de 'El Hormiguero' esta noche consolidándose como uno de los personajes más asiduos en el plató del programa de Antena 3. Esta misma temporada visitó una primera vez a Pablo Motos y las hormigas en octubre para promocionar la película 'Escape'.

El gallego es uno de los actores españoles que levantan más pasiones desde que se popularizara su imagen de chico malo en '3 metros sobre el cielo', en el año 2010. Además, él mismo se ha encargado de crear esa imagen de seductor con una larga lista de exnovias que ha tenido a lo largo de su vida.

El historial amoroso de Mario Casas

La primera pareja famosa relacionada con el intérprete fue la actriz Amaia Salamanca, con quien se conoció en 2006, pese a que en su momento ninguno de los dos confirmara ese amor. La realidad, sin embargo, es que fueron cazados por los paparazzis con una actitud muy cercana por Madrid.

Después, aunque tampoco lo confirmarían, estuvo con Clara Lago, aunque fue la también actriz María Valverde quien realmente le robó el corazón. En 2010 empezó una relación que duraría cuatro años con la coprotagonista de la película que le catapultó al estrellato y se convirtieron en una de las parejas más seguidas de España.

Pero no todo es para siempre y su hermana Sheila anunciaría que el amor entre ambos se acabó a través de las redes sociales: "No quiero hablar mucho de esto... Pero he decidido confirmar la separación para evitar malos entendidos. Están circulando historias que no son verdad y a la familia nos está haciendo mucho daño", escribía.

Más tarde fue otra compañera de profesión la que conquistaría al actor gallego, Berta Vázquez, allá por 2015, aunque el romance terminó dos años después. En 2018 sería el turno de Blanca Suárez, con quien había coincidido en el rodaje de la serie 'El Barco', durante un año, y en 2020 Déborah François se convertiría en la enésima pareja de Casas. Como si de un curso se tratara, el amor terminó en primavera del año siguiente, aunque mantienen una relación de amistad.

Ese mismo año se le relacionó con la modelo Desiré Cordero y al siguiente, con la actriz Aura Garrido. La última relación conocida de Casas es con la mexicana Eiza González, al verles cariñosamente de paseo por Roma, aunque el cariño terminó a principios de 2024.