La novia de Héctor Fort, al descubierto: "No lo saques, que luego lo venden"

Tatiana Kaer, pareja de Héctor Fort, es una de las grandes sorpresas de 'La Velada del Año VI', uno de los eventos más esperados del año. La creadora de contenido combatirá en La Cartuja, Sevilla, contra una de las influencers más populares de España: Marta Díaz.

En la presentación del combate, la novia del futbolista aseguró que está "100% comprometida" con el proyecto, a pesar de que no iba a participar, según destapó su propia contrincante: "Espero que no hagas como tu amiga Mujerdebuenapasta, que renunció tres días antes de la presentación".

Al instante, Kaer se defendió: "Esto es una oportunidad increíble y voy a darlo todo". Después del directo, Fort no dudó en enviarle un mensaje de apoyo a su pareja: "Vas a demostrar quien eres y de los que eres capaz. O dudas".

Ayer, la novia del futbolista en propiedad por el FC Barcelona compartió un vídeo en YouTube, donde enseñó cómo se preparó para la presentación de 'La Velada del Año VI'. En primer lugar, la influencer explicó el proceso: "No sé ni cómo ha ocurrido de verdad. Me contactaron en octubre para ir contra una persona, pero al final no se dio y hace una semana me dijeron: 'Tati, ¿quieres venir?'. Y pues dije que sí".

También reveló que no sabía qué peinado elegir para la presentación, si llevar el cabello recogido, en coleta o con trenzas. En ese momento, contó que cada vez que opta por la coleta, Fort le llama huevo porque "parezco un huevo".

Tatiana Kaer, en la presentación de 'La Velada del Año VI' / SPORT

A la hora de la comida, Kaer señaló que tiene una bacteria en el estómago: "Por los que no lo sepáis, ahora mismo me estoy tomando un medicamento. Entonces no puedo comer ni mucho azúcar ni muchos carbohidratos ni cosas de esas porque a mí en general ya me sientan mal".

Después ya se fue directa al Teatro Victoria para grabar la promoción de su combate. Al acabar, la novia de Fort comentó: "Me voy a quitar a ahora los zapatos y calcetines. ¡Es que tengo los pies congelados!", lo que contestó su acompañante: "Va a empezar a oler mal".

Mientras el cámara grababa los pies de ella, Kaer fue clara: "A mí no me huelen los pies. No los saques, que luego los venden". Ya que es una de las manías más vistas, pues muchos quieren ver los pies de los demás, y se puede pagar un pastizal por una foto de ellos.