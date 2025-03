La novia de Bellingham estalla y se pronuncia sobre su pasado amoroso

Jude Bellingham se ha convertido en uno de los futbolistas imprescindibles en el Real Madrid. Además de ser una de las grandes estrellas del club blanco, también está en el foco mediático por su relación con Ashlyn Castro.

Hace un mes que se filtraron imágenes del británico junto a la modelo, e incluso, en el partido del club blanco frente al Girona se dejaron ver juntos en el palco VIP del Santiago Bernabéu.

La joven de 27 años está en el ojo del huracán tras rumorearse que en el pasado había tenido algún tipo de relación con diferentes famosos como el actor Michael B. Jordan y el jugador de la NBA, LaMelo Ball.

Son muchas las personas que la han criticado y la han tachado de buscar fama con personas célebres, y, ahora ha estallado: "Me siento muy incómoda hablando frente a la cámara sobre mi vida personal. En los últimos días, la gente me ha atacado, me ha acosado y me ha faltado el respeto desde todos los ángulos que se pueda imaginar. Ha sido demasiado", ha comentado en un vídeo en redes sociales.

Ashlyn ha explicado que en los últimos 8 años solamente ha tenido 3 novios: "En 2017 ocurrió mi primera relación y él es una figura pública, así que debido a eso, he tenido que lidiar con personas que hablan de mí e inventan cosas sobre mí".

Castro ha asegurado que antes de esa relación, no había nada sobre ella en Internet: "Así que la gente inventó un montón de cosas para justificar el odio hacia mí por la persona con la que salía en ese momento. Y luego, durante los últimos seis años, salí con dos personas. Así que tres relaciones en total".

La modelo ha declarado que lo está pasando mal por las críticas y que no le gusta tener que dar explicaciones sobre su vida privada.

"Estoy temblando porque no estoy lista para hablar de esto en Internet. Esto es muy personal. Esta es mi vida real. No debería tener que hablar de esto. Pero de aquí en adelante hablaré de cosas que son importantes como la salud mental. Esto es algo para lo que quería usar mi plataforma, pero no estaba preparada", ha zanjado.