La novia de Bellingham se defiende de una posible infidelidad

Desde que aterrizó a Madrid, Jude Bellingham se adaptó a la perfección tanto a la ciudad como al Real Madrid. El mediocentro inglés es un fijo en los onces de Carlo Ancelotti y está demostrando todo su potencial en los terrenos de juego. Además, ya en su primera temporada consiguió ganar la Liga y la Champions League.

Alejado del fútbol, Bellingham estuvo manteniendo una relación con la cantante Aitana Ocaña, según informó el programa 'Socialité'. Sin embargo, otro programa, 'Fiesta', explicó que la artista se había cansado del jugador del Real Madrid, debido a que no quería profundizar con la relación.

No obstante, el futbolista no tardó mucho tiempo en olvidarse de Aitana y ahora está manteniendo una relación con la modelo estadounidense Ashlyn Castro. Hace poco, los pillaron juntos por las calles de España. Asimismo, se conoce que ella ya conoce hasta los padres del mediocentro, debido a que estuvo compartiendo palco durante la victoria del Madrid por 5-1 sobre el Red Bull Salzburgo en la Champions League.

Todo parecía que iba de maravilla entre ambos, pero ha saltado la polémica cuando una página de cotilleos de Instagram 'Game, Set & Match' ha desvelado que la nueva pareja de Bellingham le fue infiel a su expareja, Terrance Mann, ya que estaba conociendo al inglés antes de romper con su anterior relación.

Se estima que la modelo rompió a mediados del pasado mes de noviembre, que fue la fecha cuando empezó a quedar con Bellingham. Sin embargo, el círculo cercano a Castro han desmentido las informaciones: "Todo es mentira". Hasta el propio Mann ha asegurado que es falso: "No hemos estado juntos desde hace mucho, mucho tiempo. Ella está haciendo lo suyo. Déjala hacer lo suyo. El 90% de las cosas que veo en internet sobre Ash son falsas. Es una locura".

Por otro lado, ha asegurado que "ustedes hacen demasiado. No, ella no me engañó. No hemos estado juntos en... No sé cuánto tiempo. Así que calma esa narrativa". Así que después de todo el revuelo generado parece que la relación entre Bellingham y Castro va viento en popa.