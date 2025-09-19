Novedades de la Lotería de Navidad 2025: lo que cambia este año

El 18 de diciembre de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España en Cádiz. Se organizó con el objetivo de recaudar fondos para la campaña militar contra los franceses, y el Gordo correspondió al número 03604, con un premio de 4.000 reales.

Desde entonces, se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares del país. El Sorteo de Navidad es uno de los eventos más esperados del año, y cada 22 de diciembre muchos españoles están pendientes a los niños de San Ildefonso con la esperanza de ser uno de los afortunados ganadores del Gordo.

Este año el sorteo de Lotería de Navidad repartirá 2.772 millones de euros entre todos los premios, una cifra histórica. El premio Gordo de la Lotería otorgará 4 millones de euros por serie, es decir, 400.000 euros por décimo.

Los décimos están a la venta desde el pasado 30 de junio y lo que muchos no saben es que este año hay dos novedades respecto a ediciones anteriores.

Una de ellas es que se ha ampliado el número de series del sorteo a 198 de 100.000 números cada una. En total han sido cinco series más en comparación al año anterior.

El otro cambio es que, al aumentarse el número de series a la venta, también ha crecido la cantidad de premios a repartir, por lo que distribuirá 2.772 millones de euros, frente a los 2.702 de la edición pasada.

Con esta modificación habrá más oportunidades de ser el portador de 'El Gordo', aunque los premios seguirán siendo los mismos.

Todos los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025

'El Gordo': 400.000 euros

400.000 euros Segundo premio: 125.000 euros

125.000 euros Tercer premio: 50.000 euros

50.000 euros Cuarto premio: dos premios de 20.000 euros

dos premios de 20.000 euros Quinto premio: ocho premios de 6.000 euros

ocho premios de 6.000 euros Pedrea: 1.794 premios de 1000 euros

Además, cabe recordar que en caso de no ser agraciado con ninguno de estos premios, también existen otros como el número anterior o posterior, los 99 números restantes de la centena, las dos últimas cifras y la última cifra, todo respectivo a los tres primeros grandes premios.