Novak Djokovic y Jelena Ristic: una historia de amor, superación y rumores de infidelidad

Novak Djokovic siempre ha contado con el apoyo incondicional en Jelena Ristic. La pareja se conoció en Belgrado, durante la escuela, y unieron sus caminos en 2005. Ahora, con 37 años, Nole es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del tenis, con 24 Grand Slam y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

No obstante, no siempre fue así de sencillo para el matrimonio. Al comienzo de su relación, Novak era un joven tenista con aspiraciones y Jelena, era una estudiante que se enfocaba en su carrera. En aquel momento, no vivían juntos y tenían problemas para verse. "Los aviones eran, en aquel momento, algo totalmente fuera de nuestro alcance", explicaba la joven en una entrevista para 'Hello Magazine'.

Djokovic viajaba constantemente para participar en los diferentes torneos ATP, mientras que Jelena continuaba con su formación. La serbia estudió primero en Belgrado, y más tarde en la Universidad Bocconi de Milán. En esta primera etapa, tan solo se podían ver en tres o cuatro ocasiones al año. En el último examen universitario de Ristic, Nole viajó hasta Italia para brindarle apoyo.

Tras los primeros tres años de noviazgo y sus estudios finalizados, Jelena consiguió un empleo en una compañía petrolera. Sin embargo, la exigencia laboral era muy grande y Novak continuaba progresando en sus torneos. "En un momento dado, Novak me dijo: 'Cariño, no podemos seguir así'. Yo estaba metida en la oficina casi todo el tiempo y no habría sido posible que nuestra relación funcionara si me hubiera quedado allí", recordaba Jelena.

En aquel momento, decidió renunciar a su puesto de trabajo y acompañar a Novak en su carrera. Además, encabezó el proyecto de la Fundación Novak Djokovic, destinada a prestar ayuda a los niños desfavorecidos en Serbia. Tras ocho años de relación, Nole le pidió matrimonio a Jelena. "Verla por primera vez con su vestido de novia... Parecía un ángel", recordaba el tenista.

Sin embargo, la historia de amor entre ambos también contó con turbulencias. Durante la relación, surgieron rumores de infidelidad con celebridades como la DJ serbia Lady Lee y la intérprete de Bollywood Deepika Padukone. Además, la modelo Natalija Scekic afirmó que había sido contratada para intentar seducir y filmar a Djokovic, en un intento de extorsión.

Las especulaciones no perjudicaron al matrimonio, y Novak quiso poner fin a los rumores de manera contundente, a través de un reportaje en el medio británico 'The Sun': "Entiendo que sea más interesante para la gente leer que Nole y Jelena se están divorciando a que están enamorados. Pero eso no nos afecta a Jelena y a mí porque nos queremos".