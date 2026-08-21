TENIS
Novak Djokovic (39 años): "La vida tiene muchos altibajos, no quiero transmitir la idea de que soy el mejor y que todo ha sido siempre positivo y maravilloso, porque no es verdad"
La leyenda del tenis ha hablado acerca de su larga trayectoria profesional
Novak Djokovic, el legendario tenista serbio de 39 años, estrenó durante el día de ayer su anticipado documental: 'Wolf in Winter'. Pero, sorprendente, ha aprovechado la situación para 'desmitificar' su propia figura.
Novak Djokovic lo tiene claro: su documental no debe servir para glorificarle
El tenista ha asegurado que no quiere que el documental se utilice simplemente para glorificar su figura. Porque sí, ha conseguido hitos increíbles como 24 títulos de Grand Slam o más de 1.100 victorias en partidos oficiales, pero también ha habido momentos muy complicados.
"La vida tiene muchos altibajos, no quiero transmitir la idea de que soy el mejor y que todo ha sido siempre positivo y maravilloso, porque no es verdad", destacaba Djokovic en lo que se trata de un mensaje muy claro sobre lo que desea transmitir.
Djokovic cuenta con una trayectoria de ensueño en el mundo del tenis, pero ni siquiera su viaje ha sido perfecto. El serbio quiere que el documental deje ver todos esos sacrificios, dificultades y dudas que ha tenido que afrontar durante toda su carrera.
Lo cierto es que el título del documental está precisamente relacionado con eso: 'Wolf in Winter' habla acerca de cómo en los momentos de mayor complejidad, Djokovic tuvo que sacar fuerzas de su interior para ser capaz de salir adelante.
La visión que intenta proyectar Djokovic es muy llamativa, sobre todo porque visto desde fuera, da aires de 'campeón invulnerable'. Pero los títulos son solo parte de una historia en la que sabe que no siempre acertó o ganó.
Además, el documental también conecta con 'el nuevo Djokovic'; después de años completamente centrado en el tenis, hoy en día cuenta con un calendario algo más ligero precisamente para intentar pasar más tiempo con su familia, algo que su dedicación al deporte no le permitió antes.
De hecho aprovecha así para plantear un contraste: su oro de París 2024 lo ve como el punto más álgido de su carrera justamente por poder celebrarlo junto a su mujer e hijos. Pero 'Wolf in Winter' quiere mostrar todo lo que se vivió detrás de la consecución de dicho éxito.
Con todo lo que ha conseguido a lo largo de su camino, el serbio se plantea un objetivo final: alcanzar Los Ángeles 2028 y competir, a sus 41 años, una última vez bajo la bandera de Serbia. La aspiración está ahí, pero es consciente de que dependerá de lo que diga su cuerpo.
Novak Djokovic no quiere simplemente que su documental se utilice para cubrirle en gloria. Ya ha saboreado el éxito en mil y una ocasiones. Lo que quiere es que la gente vea todo el trabajo duro y el sufrimiento que hay detrás de una trayectoria de leyenda como la suya.
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