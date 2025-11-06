PENSIONES
Buenas noticias para los pensionistas: este es el día en que cobrarán la paga extra de Navidad
Las pensiones se abonan en 14 pagas
Según datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en octubre de este año, el gasto total de pensiones en España ha sido de 13.675,80 millones de euros, suponiendo una cifra récord.
Desde el Gobierno han asegurado que este mes se han abonado 10,4 millones de pensiones. La pensión media del sistema alcanza los 1.315,30 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior.
Tal y como indica la Seguridad Social, las pensiones de cualquiera de los regímenes, se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año más dos pagas extraordinarias que se ingresan en los meses de junio y noviembre junto a la nómina de la pensión correspondiente a estos meses.
Lo más habitual es que se reciba la cantidad en la cuenta corriente entre el 22 y el 26 de cada mes, aunque en junio y noviembre incluirán una paga extra, que corresponde a la de verano y a la de Navidad.
Aunque se espera que la paga extra de Navidad se ingrese entre el 22 y el 25 de noviembre, hay algunos bancos que optan por adelantar la fecha de cobro, generando variaciones mes a mes.
Fecha de cobro de la paga extra de Navidad según el banco
- Bankinter: suele ser de las primeras en realizar el ingreso, normalmente entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre
- Banco Santander: normalmente lo adelanta al 22 de noviembre
- CaixaBank: hacia el 24 de noviembre
- BBVA, Unicaja, Banco Sabadell, ING y otras entidades: suelen abonarlo sobre el 25 de noviembre
Cualquiera de las pensiones de la Seguridad Social se cobran en 14 pagas, excepto las que derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que tienen las pagas extra prorrateadas a lo largo del año.
