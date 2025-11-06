Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

PENSIONES

Buenas noticias para los pensionistas: este es el día en que cobrarán la paga extra de Navidad

Las pensiones se abonan en 14 pagas

Pensionista

Pensionista / IA

Emma Ferrara

Según datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en octubre de este año, el gasto total de pensiones en España ha sido de 13.675,80 millones de euros, suponiendo una cifra récord.

Desde el Gobierno han asegurado que este mes se han abonado 10,4 millones de pensiones. La pensión media del sistema alcanza los 1.315,30 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Tal y como indica la Seguridad Social, las pensiones de cualquiera de los regímenes, se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año más dos pagas extraordinarias que se ingresan en los meses de junio y noviembre junto a la nómina de la pensión correspondiente a estos meses.

Lo más habitual es que se reciba la cantidad en la cuenta corriente entre el 22 y el 26 de cada mes, aunque en junio y noviembre incluirán una paga extra, que corresponde a la de verano y a la de Navidad.

Aunque se espera que la paga extra de Navidad se ingrese entre el 22 y el 25 de noviembre, hay algunos bancos que optan por adelantar la fecha de cobro, generando variaciones mes a mes.

Fecha de cobro de la paga extra de Navidad según el banco

  • Bankinter: suele ser de las primeras en realizar el ingreso, normalmente entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre
  • Banco Santander: normalmente lo adelanta al 22 de noviembre
  • CaixaBank: hacia el 24 de noviembre
  • BBVA, Unicaja, Banco Sabadell, ING y otras entidades: suelen abonarlo sobre el 25 de noviembre

Cualquiera de las pensiones de la Seguridad Social se cobran en 14 pagas, excepto las que derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que tienen las pagas extra prorrateadas a lo largo del año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Toni Santos, creador de contenido de 19 años: 'He pagado casi 180.000 euros de impuestos este año y siento que no estoy aportando
  2. Protección Civil envía una alerta de peligro a los ciudadanos por intensidad de lluvias
  3. España en alerta: Jorge Rey advierte de la llegada de una borrasca que pondrá en jaque a varias comunidades
  4. ¿Cuánto vale el reloj de Antonela que usó para jugar al pádel?
  5. De Maracaná a San Siro: Manolo Lama elige sus cinco estadios favoritos y sorprende con su respuesta
  6. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: tu empresa no puede negarte este derecho si trabajas 6 horas seguidas
  7. Luis Suárez amplía su imperio de milanesas por Barcelona: Abrirá un nuevo local de 500 metros cuadrados en esta zona
  8. Un experto en trabajo desvela el trabajo mejor pagado de España: 'Un electricista gana más de 2.500€ y sin límite de edad

Buenas noticias para los pensionistas: este es el día en que cobrarán la paga extra de Navidad

Buenas noticias para los pensionistas: este es el día en que cobrarán la paga extra de Navidad

El Port de Sitges celebra la Navidad con un programa lleno de tradición para toda la familia

El Port de Sitges celebra la Navidad con un programa lleno de tradición para toda la familia

Mavidad Bernabéu: precios, cómo y dónde comprar las entradas del parque de Navidad del Real Madrid

Mavidad Bernabéu: precios, cómo y dónde comprar las entradas del parque de Navidad del Real Madrid

Las lluvias torrenciales golpean Cataluña: el río Besòs desbordado, parques cerrados y carreteras cortadas

Las lluvias torrenciales golpean Cataluña: el río Besòs desbordado, parques cerrados y carreteras cortadas

Protecció Civil activa el plan Inuncat y pone en alerta a Cataluña por lluvias torrenciales: “Aumentarán las acumulaciones"

Protecció Civil activa el plan Inuncat y pone en alerta a Cataluña por lluvias torrenciales: “Aumentarán las acumulaciones"

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2025 según tu banco

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2025 según tu banco

Alerta total en Catalunya: Meteocat anuncia lluvias torrenciales y desplome de temperaturas este jueves

Alerta total en Catalunya: Meteocat anuncia lluvias torrenciales y desplome de temperaturas este jueves

¿Por qué Barcelona no se inunda? Jaume Collboni revela el motivo por el que las lluvias no llenan de agua sus calles

¿Por qué Barcelona no se inunda? Jaume Collboni revela el motivo por el que las lluvias no llenan de agua sus calles