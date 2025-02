Noticias del corazón: Joaquín y Aitana, protagonistas en las portadas de las revistas de hoy

Una semana más, como cada miércoles, llegan las portadas de las revistas del corazón con las exclusivas más interesantes. Te explicamos todas las novedades del 26 de febrero de 2025.

Lecturas

La portada de la revista abre con el exfutbolista Joaquín Sánchez, que ha sido "víctima de una trampa" por parte de Claudia Bavel: "Una actriz porno le envía fotos y mensajes íntimos".

Además, han sacado dos exclusivas: Anabel Pantoja y David Rodríguez se preparan para ir a juicio tras ser acusados de un presunto delito de maltrato a su bebé e Isabel Pantoja escondió tres fincas de la herencia de Paquirri.

Lecturas / Lecturas

Semana

'Semana' le brinda el protagonismo principal a Aitana. Tras declarar que le han diagnosticado depresión, han hablado con su entorno para "conocer las claves de un drama que pocos sabían".

Semana / Semana

Además, traen en exclusiva unas fotos de Anabel y David, preparándose para un momento decisivo tras ser acusado de un presunto delito de maltrato a su hija Alma. No solamente eso, y es que explican qué hay detrás del supuesto novio de la Princesa Leonor, y buenas noticias para Raphael, que responde muy bien al tratamiento.

Diez Minutos

La entrevista a Carmen Lomana es lo más destacado de la revista: "Cuando me quedé viuda, no me suicidé por estética (...) He sido infiel. Yo de joven era como Escassi".

Diez Minutos / Diez Minutos

Por otro lado, también trae en exclusiva que Laura Madrueño podría estar en crisis con su marido, el extraño San Valentín de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, y las declaraciones de Terelu: "Si con 60 años no he tenido resacas, mal voy...".