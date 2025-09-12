Norman Reedus se enamora de España y la compara con Francia: "No me di cuenta hasta que viví y trabajé aquí"

Norman Reedus, el actor que da vida a Daryl Dixon en 'The Walking Dead', ha sorprendido a todos con una confesión sorprendente durante la promoción de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'.

El actor de 56 años asegura haber descubierto en España algo más que un set de rodaje: un lugar al que quiere llamar hogar.

En una de las muchas entrevistas que ha ido concediendo, Reedus declaró abiertamente su fascinación por la cultura, la energía, y especialmente la calidez de los españoles: "no me di cuenta de lo diferentes que eran Francia y España hasta que viví y trabajé aquí. Hay mucha pasión en España, la gente quiere hablar contigo, abrazarte, presentarte a otros".

Además de esta experiencia, el actor tiene claro que Galicia es su rincón favorito: "me encanta España, especialmente Galicia. Esa es mi zona favorita, la Costa de Morte, toda esa área".

Tanto le ha gustado Galicia y su entorno, que no descarta comprar una vivienda a la que poder viajar cuando tenga tiempo libre, entre rodaje y rodaje: "de hecho, quiero una casa en Galicia".

¿De verdad nos sorprende el flechazo que ha sentido Norman Reedus hacia Galicia? No se limita al paisaje, además, también incluye la gastronomía, la arquitectura, y por supuesto, los gallegos: "aquí la paleta de colores es diferente, la pasión, la energía, la forma de hablar... Todo es diferente".

El actor también elogió que la serie se ruede respetando la lengua local: “parte de la belleza de la producción es que está en español, y en Francia estaba en francés. Eso la hace más auténtica".

Se agradece que una serie tan potente como 'The Walking Dead' esté rodando uno de sus spin-offs en Europa y haya apostado por Francia y España como escenarios naturales. Dos países con muchos parecidos y varias diferencias que han quedado de lujo en pantalla.