La norma que muchos inquilinos desconocen: irte antes del alquiler puede salirte caro

El alquiler de vivienda en España está regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que establece tanto los derechos de los inquilinos como las obligaciones de los propietarios. Aunque en la práctica muchos contratos se firman por periodos de larga duración —y los inquilinos suelen intentar permanecer en la vivienda el máximo tiempo posible debido a la situación del mercado— también existe la posibilidad de abandonar el piso antes de que finalice el acuerdo.

La ley contempla este escenario y permite al arrendatario desistir del contrato, pero bajo unas condiciones concretas. La principal es que deben haber transcurrido al menos seis meses desde la firma del alquiler. A partir de ese momento, el inquilino puede marcharse sin necesidad de esperar a la finalización del contrato.

Eso sí, no basta con irse sin más. La normativa exige que el propietario reciba un aviso previo con al menos 30 días de antelación. Este plazo tiene como objetivo permitir al casero reorganizar la vivienda o buscar un nuevo inquilino sin que el inmueble quede vacío de forma repentina.

La cuestión más delicada en estos casos es la posible indemnización al propietario. Aunque la LAU contempla la posibilidad de compensación económica, esta no es automática ni obligatoria en todos los casos. Para que el casero pueda reclamarla, es imprescindible que exista una cláusula específica firmada en el contrato de alquiler que recoja esa penalización.

Cuando esa cláusula está presente, la ley también establece cómo debe calcularse la indemnización. El criterio general es claro: el inquilino debe pagar el equivalente a una mensualidad de renta por cada año de contrato que quede pendiente. Si el tiempo restante es inferior a un año, la compensación se ajusta de forma proporcional.

Por ejemplo, si un inquilino abandona la vivienda cuando todavía le quedan dos años de contrato y existe esa cláusula en el acuerdo, el propietario podría reclamar dos mensualidades de alquiler. En cambio, si solo restan seis meses, la cantidad se reduce proporcionalmente.