Existen muchas herramientas de comparación de precios que utilizan los datos de múltiples aerolíneas con tal de que puedas encontrar los billetes de avión más barato a un destino concreto. No obstante, existe otra herramienta que se está popularizando mucho en los últimos meses: la inteligencia artificial.

En este sentido, la clave es introducir un buen prompt con el que la IA nos dé la información necesaria con el objetivo de engañar a las aerolíneas, recalcaba el experto en inteligencia artificial ¨Nona¨ a través de su cuenta de X.

Este último ofrecía varios inputs diferentes a introducir en IAs como Grok con la que podríamos conseguir vuelos realmente baratos sin necesidad de tener puntos acumulados o utilizar ¨apps turbias de terceros¨.

Entre los siete prompts que ofrece, uno de los más destacables tiene que ver con aquel que nos permite pedir a la IA que nos diga en qué ventana de fechas salen más baratos los vuelos entre dos ciudades concretas.

Para ello, habría que introducir lo siguiente en su caja de texto: ¨Quiero volar de (ciudad de origen) a (ciudad destino) alrededor de (fechas en las que quieres viajar). Actúa como analista de precios de vuelos y dime el marco temporal más barato (días y horas) para reservar esta ruta basado en patrones de precios de aerolíneas y tendencias históricas¨.

Otro prompt interesante tiene que ver con pedir a la IA que investigue si hacer la reserva de un vuelo sale más barato usando otro tipo de moneda o a través de la web específica de la aerolínea, lo cual puede ser un recurso muy útil.

En definitiva, parece que uno de los patrones que se sigue en todos los prompts tiene que ver con solicitar a la IA que esta se convierta en una entidad experta en buscar vuelos baratos. Para ello, hay que introducir tags como: ¨actúa como optimizador de itinerarios de vuelos¨, ¨experto en hidden-city ticketing¨ o ¨hacker avanzado de vuelos¨.

Con estos prompts a mano, el experto asegura que podrás encontrar vuelos bastante más baratos de lo esperable, llegando a pagar un precio mínimo por ellos, aunque todo dependerá de las fechas en las que quieras hacer el viaje.