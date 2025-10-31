Nóminas 2026: hasta 95 euros menos por el MEI, el descuento que afectará a todos los trabajadores

Desde el próximo 1 de enero de 2026, millones de trabajadores españolas verán un nuevo descuento en sus nóminas en forma de Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Esta deducción obligatoria en las cotizaciones a la Seguridad Social ya estaba presente desde 2023 y su objetivo es reforzar el Fondo de Reserva, conocido también como la 'hucha de las pensiones'.

Debido al envejecimiento de la población y a la futura jubilación de la generación 'baby boom', el MEI nace con el fin de mantener el Fondo de Reserva y garantizar el futuro pago de las pensiones.

Como decíamos, el MEI no es un concepto nuevo puesto que entró en vigor en 2023 con un recargo del 0,6% sobre la base de cotización. Sin embargo, desde 2026, el porcentaje subirá al 0,9%, de ahí que las nóminas bajen a partir del 1 de enero, aunque sea de forma poco notoria.

Si hacemos caso a las estimaciones que hay en estos momentos, un trabajador con la base máxima proyectada perderá 94,77 euros al año, mientras que empleados con una base media de 28.000 euros verán una deducción de 42 euros anuales aproximadamente.

¿Qué tienes que hacer para aplicar el descuento? Nada, puesto que el descuento se aplica automáticamente en el apartado de la nómina 'contingencias comunes - MEI' y no requiere de ningún trámite adicional.

Un apunte: este descuento no genera derechos adicioanles de pensión: el dinero recaudado se destina en exclusiva al Fondo de Reserva, que cerró 2024 con más de 9.000 millones de euros, su nivel más alto en una década.

Se trata de un mecanismo que ha generado cierta polémica desde su aplicación, pero el Gobierno insiste en que se trata de "una válvula de seguridad" del sistema de pensiones, garantizando que las futuras generaciones no carguen todo el peso del aumento del gasto en jubilaciones.