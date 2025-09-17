Nominados, enfado de Jorge Javier y primeros conflictos en Supervivientes All Stars 2

Supervivientes All Stars 2 se encuentra a pleno movimiento desde hace ya unos días, y eso implica que los concursantes han tenido tiempo de desarrollar unos primeros roces y también de poner un pelín nervioso a Jorge Javier Vázquez, presentador de las galas del programa.

Supervivientes All Stars 2 tuvo un programa muy movido

Dicho esto, la primera gran noticia de la última emisión saltó con el hecho de que Tony Spina fuera salvado por la audiencia. Eso provocó que quedaran nominados los siguientes concursantes: Adara Molinero, Elena Rodríguez e Iván González.

Lo cierto es que dicho momento acabaría siendo el más tranquilo de la noche, y es que junto a la confirmación de los nominados definitivos se dio una escena por la cual Jorge Javier Vázquez tuvo que regañar a los concursantes de Supervivientes All Stars 2.

El motivo de ello es que el presentador consideró que los concursantes no hablaban claro a la hora de exponer sus nominaciones. Jorge Javier pidió así que se dejaran de ambigüedades, y que simplemente dieran un nombre y el motivo de la nominación.

Y las nominaciones obviamente llevaron a que se elevara la tensión en el programa. En tal sentido, fue Adara la que acabó explotando contra sus compañeros, asegurando que se sentía constantemente presionada por estos.

Según exponía Adara, participantes como Miri Pérez-Cabrero la cuestionaban todo el rato, poniéndola entre la espada y la pared. Esto provocó que Adara llegara a su límite durante la celebración de la gala, estallando a consecuencia de la situación vivida durante estos últimos días.

Por su parte, lógicamente Miri intentó excusarse indicando que todo cuanto decía eran simplemente percepciones que tenía sobre Adara, y que en ningún caso quería molestarla de la forma en la que Adara estaba viviendo.

Desde luego que las cosas se están poniendo calentitas en Supervivientes All Stars 2. ¿Quién será el expulsado en última instancia? ¿Logrará Adara mejorar su situación respecto a sus compañeros? Veremos qué es lo próximo con lo que debe lidiar Jorge Javier en el programa.