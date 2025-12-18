PREMIOS
Ya se conocen los nominados a los Army Awards 2026: Ceciarmy y Santiago Segura preparan la gala y abren las votaciones al público
El público podrá votar por sus favoritos en la web oficial hasta el 8 de enero
Ceciarmy ha desvelado este jueves los esperados nominados de la tercera entrega de los Army Awards. Los "antipremios de internet" volverán a reconocer los momentos virales, los protagonistas y las tendencias más destacadas de las redes en el último año el sábado 10 de enero en el Madrid Arena de la capital.
Los galardones más aleatorios del sector, presentados por Ceciarmy y Santiago Segura, regresan este año totalmente renovados y arrancarán por la mañana con un programa de actividades exclusivas.
Abiertos por primera vez al público para un aforo de 5000 personas, los Army Awards empezarán a las 12:30 horas con una amplia programación de activaciones, encuentros, sorteos de ropa, música en directo y stands, entre ellos, uno de Ganga Tatto Studio, zona market y una gran oferta de foodtrucks. Un preámbulo de lujo para la gala, que comenzará a las 20:00 horas y contará las actuaciones de Omar Montes, Fernando Costa y de otros artistas pendientes de anunciarse todavía.
Una noche sin guion, desenfadada y con el inconfundible sello de Ceciarmy que reunirá sobre la alfombra negra a los principales creadores de contenido y a numerosos invitados del mundo del cine, la música y la televisión. Las entradas para los Army Awards pueden todavía adquirirse en TIXXLAB.
El resumen del año en 12 inusuales categorías
Un año más, los Army Awards mostrarán y premiarán la cara menos visible de la red en 12 galardones que ponen el foco en el humor, la autenticidad, las buenas acciones, la diversidad y las personas reales. Categorías divertidas y diferentes, como la propia gala, definidas por la actualidad ―varían cada año― y por la comunidad de Ceciarmy, consultada durante las últimas semanas.
De esta forma, esta edición se elegirá el Mejor meme, el Mejor clip y el Mejor acto solidario del año, dirigido a los impulsores de pequeñas pero significativas iniciativas. Las situaciones más incómodas optan de nuevo a Fail del año y el debutante más aventajado a Rookie del año.
Además, se incorporan las categorías de Pareja del año, Serie del año, Outfit del año, Cotilla del año, con el periodista Javi Hoyos como único e indiscutible candidato, y Reflexión/inspirador del año, donde están recogidas las frases más compartidas y comentadas de 2025.
Cierran las candidaturas dos apartados que tiran de nostalgia, Huella digital, que repasa en clave de humor los inicios de artistas y creadores de contenido, y Meme mítico, un recuerdo a algunos de los fenómenos de internet más sonados.
Apertura de las votaciones
Los ganadores de los Army Awards serán de nuevo elegidos por el público. El proceso de votación estará abierto hasta el 8 de enero exclusivamente en la web armyawards.es.
Nominados Army Awards 2026
Huella digital
- Abraham Mateo – El aniversario de sus papis
- Marina Rivers – Magia en el instituto
- Juan Pérez – La coreografía y el payaso
- RickyEdit – Videoclip “Friki”
Meme del año
- Montoya – Montoya, por favor
- Picao del caño – Enfado tras un caño
- Xokas – Codificando
- Mi amigo Ricardo – Os reís de mi amigo
- Ibai – Cambio físico
- Kidd Keo – Dracukeo
- Alonso – YETS
Fail del año
- Ibai – Confusión en directo
- Residencia de ancianos – Juego de las cajas
- Fabiana Sevillano – El ataque del joyero
- Paula Martínez – Unboxing
- JC Reyes – Caída en moto
- Ruth – Síndrome de Silver-Russell
- Taxista Mario – Encuentro inesperado
Pareja del año
- Alonso y Mazza
- Vito Quiles y Rufián
- Erra y Juan Beato
- Aitana y Plex
- Fabiana Sevillano y Pablo Vera
- Sepuls3
- Ácido y Alurónico
Clip del año
- Guanyar – “Rúgele, rúgele”
- Pareja se encuentra a Messi – Messi en Barcelona
- Plan energético – La opinión del abuelo
- Navas – Agotando la paciencia
- Pablo Vera – Concierto con Quevedo
- David Evil – El impostor
Reflexión/Inspirador del año
- Profesor de autoescuela – Lecciones para sacarte el carnet
- El estudiante – Consejos para la vida escolar
- Eric Ruiz – Reflexión sobre los impuestos
- Fabiana Sevillano – Tú conoces a mi madre
- Jon Mashallah – Consejos sobre la vida
Serie del año
- Volatadipeluca – Conduciendo hasta Japón
- Erra y Juan Beato – Cruzando España en patinete
- Plex – La vuelta al mundo
- Nil Ojeda – 21 días entre millonarios
- Zona Gemelos – La Casa de los Gemelos
- Hermanos Buyer – Vuelta a España
Acto social del año
- El equipo de fútbol – Regalos de Navidad
- Erra y Juan Beato – Salvan a una chica de un agresor
- Justiciero de Sevilla – Se enfrenta a carteristas
- Pitufollow – Maratón solidario
- Chicos del avión – Reducen a un acosador en un avión a Mallorca
Cotilla del año
- Javi Hoyos – Illojuan y Lola Indigo
- Javi Hoyos – Lamine Yamal y Nicki Nicole
- Javi Hoyos – Plex y Aitana
- Javi Hoyos – Shakira
Rookie del año
- Sepuls3
- Guille Fernández
- Javi Hoyos
- Tú oro vale más
- Anas
- Alonso
- Pol_deportes
Meme mítico
- Ares Gómez – Pim, pam, toma Lacasitos
- Encarnita Rojas – Baptisterio romano
- El guardián de las estrellas – El rey de España es mi padre
- Sin ánimo de lucro – Tú qué prefieres
- Víctor de San Cotoner – Para hacerme el chulo
- El río, una mierda
- Ramón “El Vanidoso”
Outfit del año
- Inés de Robles – Outfit napoleónico
- Pablo Santos – Disfraz robot
- Xokas – Militar
- La Falete – Colección de disfraces
Ceciarmy es actualmente uno de los creadores de contenido más destacados en España con más de 15 millones de seguidores en sus perfiles, donde comparte vídeos, contenidos de humor e historias de superación para ayudar a los colectivos y personas más vulnerables.
Este año, los Army Awards ya cuentan con el apoyo de Revolut, Fini, Prometeo y JD Sports, entre otras marcas. La gala y la alfombra previa podrán seguirse en streaming a través de los canales de YouTube y Twitch de Ceciarmy.
