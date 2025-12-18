Ya se conocen los nominados a los Army Awards 2026: Ceciarmy y Santiago Segura preparan la gala y abren las votaciones al público

Ceciarmy ha desvelado este jueves los esperados nominados de la tercera entrega de los Army Awards. Los "antipremios de internet" volverán a reconocer los momentos virales, los protagonistas y las tendencias más destacadas de las redes en el último año el sábado 10 de enero en el Madrid Arena de la capital.

Los galardones más aleatorios del sector, presentados por Ceciarmy y Santiago Segura, regresan este año totalmente renovados y arrancarán por la mañana con un programa de actividades exclusivas.

Abiertos por primera vez al público para un aforo de 5000 personas, los Army Awards empezarán a las 12:30 horas con una amplia programación de activaciones, encuentros, sorteos de ropa, música en directo y stands, entre ellos, uno de Ganga Tatto Studio, zona market y una gran oferta de foodtrucks. Un preámbulo de lujo para la gala, que comenzará a las 20:00 horas y contará las actuaciones de Omar Montes, Fernando Costa y de otros artistas pendientes de anunciarse todavía.

Una noche sin guion, desenfadada y con el inconfundible sello de Ceciarmy que reunirá sobre la alfombra negra a los principales creadores de contenido y a numerosos invitados del mundo del cine, la música y la televisión. Las entradas para los Army Awards pueden todavía adquirirse en TIXXLAB.

El resumen del año en 12 inusuales categorías

Un año más, los Army Awards mostrarán y premiarán la cara menos visible de la red en 12 galardones que ponen el foco en el humor, la autenticidad, las buenas acciones, la diversidad y las personas reales. Categorías divertidas y diferentes, como la propia gala, definidas por la actualidad ―varían cada año― y por la comunidad de Ceciarmy, consultada durante las últimas semanas.

De esta forma, esta edición se elegirá el Mejor meme, el Mejor clip y el Mejor acto solidario del año, dirigido a los impulsores de pequeñas pero significativas iniciativas. Las situaciones más incómodas optan de nuevo a Fail del año y el debutante más aventajado a Rookie del año.

Además, se incorporan las categorías de Pareja del año, Serie del año, Outfit del año, Cotilla del año, con el periodista Javi Hoyos como único e indiscutible candidato, y Reflexión/inspirador del año, donde están recogidas las frases más compartidas y comentadas de 2025.

Cierran las candidaturas dos apartados que tiran de nostalgia, Huella digital, que repasa en clave de humor los inicios de artistas y creadores de contenido, y Meme mítico, un recuerdo a algunos de los fenómenos de internet más sonados.

Apertura de las votaciones

Los ganadores de los Army Awards serán de nuevo elegidos por el público. El proceso de votación estará abierto hasta el 8 de enero exclusivamente en la web armyawards.es.

Nominados Army Awards 2026

Huella digital

Abraham Mateo – El aniversario de sus papis

Marina Rivers – Magia en el instituto

Juan Pérez – La coreografía y el payaso

RickyEdit – Videoclip “Friki”

Meme del año

Montoya – Montoya, por favor

Picao del caño – Enfado tras un caño

Xokas – Codificando

Mi amigo Ricardo – Os reís de mi amigo

Ibai – Cambio físico

Kidd Keo – Dracukeo

Alonso – YETS

Fail del año

Ibai – Confusión en directo

Residencia de ancianos – Juego de las cajas

Fabiana Sevillano – El ataque del joyero

Paula Martínez – Unboxing

JC Reyes – Caída en moto

Ruth – Síndrome de Silver-Russell

Taxista Mario – Encuentro inesperado

Pareja del año

Alonso y Mazza

Vito Quiles y Rufián

Erra y Juan Beato

Aitana y Plex

Fabiana Sevillano y Pablo Vera

Sepuls3

Ácido y Alurónico

Clip del año

Guanyar – “Rúgele, rúgele”

Pareja se encuentra a Messi – Messi en Barcelona

Plan energético – La opinión del abuelo

Navas – Agotando la paciencia

Pablo Vera – Concierto con Quevedo

David Evil – El impostor

Reflexión/Inspirador del año

Profesor de autoescuela – Lecciones para sacarte el carnet

El estudiante – Consejos para la vida escolar

Eric Ruiz – Reflexión sobre los impuestos

Fabiana Sevillano – Tú conoces a mi madre

Jon Mashallah – Consejos sobre la vida

Serie del año

Volatadipeluca – Conduciendo hasta Japón

Erra y Juan Beato – Cruzando España en patinete

Plex – La vuelta al mundo

Nil Ojeda – 21 días entre millonarios

Zona Gemelos – La Casa de los Gemelos

Hermanos Buyer – Vuelta a España

Acto social del año

El equipo de fútbol – Regalos de Navidad

Erra y Juan Beato – Salvan a una chica de un agresor

Justiciero de Sevilla – Se enfrenta a carteristas

Pitufollow – Maratón solidario

Chicos del avión – Reducen a un acosador en un avión a Mallorca

Cotilla del año

Javi Hoyos – Illojuan y Lola Indigo

Javi Hoyos – Lamine Yamal y Nicki Nicole

Javi Hoyos – Plex y Aitana

Javi Hoyos – Shakira

Rookie del año

Sepuls3

Guille Fernández

Javi Hoyos

Tú oro vale más

Anas

Alonso

Pol_deportes

Meme mítico

Ares Gómez – Pim, pam, toma Lacasitos

Encarnita Rojas – Baptisterio romano

El guardián de las estrellas – El rey de España es mi padre

Sin ánimo de lucro – Tú qué prefieres

Víctor de San Cotoner – Para hacerme el chulo

El río, una mierda

Ramón “El Vanidoso”

Outfit del año

Inés de Robles – Outfit napoleónico

Pablo Santos – Disfraz robot

Xokas – Militar

La Falete – Colección de disfraces

Ceciarmy es actualmente uno de los creadores de contenido más destacados en España con más de 15 millones de seguidores en sus perfiles, donde comparte vídeos, contenidos de humor e historias de superación para ayudar a los colectivos y personas más vulnerables.

Este año, los Army Awards ya cuentan con el apoyo de Revolut, Fini, Prometeo y JD Sports, entre otras marcas. La gala y la alfombra previa podrán seguirse en streaming a través de los canales de YouTube y Twitch de Ceciarmy.