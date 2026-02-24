Nomade Nation, la startup catalana que quiere "hotelizar" la camper, ya factura seis millones y salta a Europa

Nomade Nation, la startup catalana de movilidad y turismo sobre ruedas, con sede en Montcada i Reixac, está empujando una idea que en el sector se escucha cada vez con más fuerza: convertir la furgoneta camper en una experiencia “como en casa”, pero con un nivel de diseño y funcionalidad que se acerca más a un “hotel sobre ruedas” que al concepto clásico de autocaravana.

La compañía cerró con seis millones de euros de facturación, un resultado que supone casi triplicar sus ventas respecto a 2024 y refuerza su posición como una de las marcas de mayor crecimiento en el universo camper europeo.

La lectura empresarial es igual de relevante: en el último tramo de 2025, Nomade Nation alcanzó el break-even operativo, un hito que la sitúa en una fase más madura y le permite acelerar sin depender únicamente de financiación externa.

Ampliación por España y Europa

En paralelo al crecimiento, la marca ha dado un paso poco habitual en un mercado dominado por distribuidores multimarcas: abrir su primer concesionario propio en Valencia, descrito por la compañía como el primer concesionario de campers enfocado exclusivamente en una única marca. Con ello, Nomade Nation busca controlar el recorrido completo del cliente, desde la venta hasta el servicio postventa, y abre la puerta a una estrategia de retail propia que pretende ampliar con dos concesionarios más a lo largo de 2026.

Mientras tanto, su presencia nacional se ha reforzado con una red que ya alcanza plazas como Zaragoza, Bilbao, Coruña, Valencia, Mallorca, Gran Canaria, Málaga y Murcia. El objetivo es claro: consolidarse en España en el segmento premium y, a la vez, usar ese músculo comercial como trampolín hacia el siguiente nivel.

Vista exterior de una de las autocaravanas / NOMADE NATION

Ese siguiente nivel tiene acento europeo. La hoja de ruta para 2026 incluye puntos de distribución ya cerrados en Francia, Bélgica, Italia y Alemania, cuatro mercados donde el turismo sobre ruedas tiene una base amplia y exigente.

Según Ignasi Ribó, CEO de la firma, el plan pasa por elevar la capacidad productiva para atender la demanda: la meta es producir una unidad diaria a partir de mayo de 2026, un indicador de escala más propio de industria que de taller.

Los diferentes modelos de Nomade Nation

Nomade Nation ha construido una gama compacta (Neo, Neo S y Neo Mini) pensada para viajar en pareja o hasta tres personas, con especial atención a la distribución del espacio, el almacenaje y los materiales. Y, sobre todo, con una ventaja práctica que el público general valora: campers homologadas como autocaravanas, lo que facilita su uso legal y sin complicaciones con carnet B.

La gran novedad llega con nombre propio: Space, el nuevo modelo premium presentado en febrero de 2026 en la feria de Alicante. La compañía asegura que el lanzamiento está superando expectativas y, además, refuerza su discurso tecnológico gracias a la domótica de la mano de Garmin. Parejas que quieren lujo, tecnología y acabados de diseño, pero que no se identifican con propuestas 4x4 o vehículos de gran tamaño. "Nuestra intención es ofrecer una alternativa más compacta y versátil, pero con todas las prestaciones de una camper de lujo", resume Ribó.

Así se ve el interior de uno de los modelos / NOMADE NATION

A esa estrategia se suma una capa “startup” que también marca diferencias: proceso de compra digitalizado, configurador online y opciones de personalización de colores y equipamiento sin necesidad de proyectos totalmente a medida.

Además la empresa explora el desarrollo de una app para centralizar control y funciones del vehículo (climatización, seguridad y utilidades inteligentes), además de alianzas con flotas de alquiler para ampliar audiencias y permitir que muchos usuarios prueben la experiencia antes de comprar.

Noticias relacionadas

Las valoraciones de clientes destacadas por la propia compañía insisten en el diseño y el confort interior, el servicio personalizado y un postventa atento. Ingredientes que, bien gestionados, convierten el “turismo libre sobre ruedas” en algo más que una moda.