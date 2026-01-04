Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, rinde homenaje al futbolista: "Era increíble"

Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, mítico futbolista español del Arsenal que falleció en 2019 por un accidente vial, ha hecho acto de presencia en '¡De viernes!' para recordar la imagen de su esposo a seis años del fatídico acontecimiento.

Además de estar contenta por estar en el programa, una de las primeras misivas que López compartió fue en agradecimiento a sus familiares, amistades e incluso desconocidos que diariamente le mostraron su apoyo tras la pérdida física del también jugador del Sevilla.

"Estoy aquí para agradecer ese apoyo y para que mi historia sirva para ayudar a otras personas", comentó, narrando en primer lugar sobre cómo se conocieron y qué sentía al dejarlo todo atrás para poder entrar en esta nueva etapa de su vida.

"Yo me enamoré locamente de él. Quien lo conoce lo puede entender. Yo me enamoré de cómo era. Era increíble, 24 horas riendo, tenía un arte", participó en el plató, aunque asimismo reconoció que le daba miedo iniciar una relación sentimental con él hasta que, precisamente, la iniciaron.

"Él era muy especial y familiar. Le gustaba hacer sentir especial a todo el que tenía al lado. Nunca había conocido este mundo y pensé que podía ser un poco irreal y que no iba conmigo. Pero él era tan sencillo y tan bueno...", confesó.

Sin embargo, López no es la única que sufrió el fallecimiento de Reyes, ya que de su matrimonio surgieron dos hijas de cinco y dos años para cuando el acontecimiento tuvo lugar.

"Mis hijas son muy futboleras. Han vivido poquito eso del futbol pero están muy orgullosas de su padre. Yo les puedo contar lo que he compartido con él, pero buscan información, su abuelo también les cuenta muchas cosas y cada vez que hay un homenaje o algo así ellas aprenden mucho también", explicó.

Mural dedicado a José Antonio Reyes en Almendralejo / CD Extremadura

"Son muy maduras y yo aprendo mucho de ellas también. Son mi ilusión y mi apoyo, como todas las madres, pero en este caso más porque han pasado por cosas que ningún niño merece pasar", agregó.

Además, resaltaron la importancia que ha tenido el hijo mayor de Reyes, de 18 años y de una madre diferente, que cumple "un poquito el papel que hacía su padre", al igual que su propia progenitora: "Nos conocíamos poquito, ahora nos conocemos muchísimo más, y es una persona muy importante también, no solo para mí, sino para mis hijas. Mis hijas dicen que tienen dos madres", detalló.

Finalmente, sentenció: "Era el padre que todos los niños quisieran tener, era otro niño y siempre estaba pendiente a sus hijos. Era muy bueno en todo lo que hacía".