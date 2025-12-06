Noelia Fernández, nutricionista, destapa los alimentos que dificultan la pérdida de grasa

Todas las personas desean tener un cuerpo ideal, pero no es sencillo conseguirlo, ya que los malos hábitos están presentes constantemente en la vida cotidiana. Además, el mes de diciembre suele ser el peor momento para iniciar una transformación física debido a las fiestas navideñas.

Aun así, la nutricionista Noelia Fernández explicó en su cuenta de TikTok cuáles son los alimentos que dificultan la pérdida de grasa, ofreciendo unas recomendaciones útiles incluso en esta época llena de tentaciones.

"Cinco alimentos que nunca debes comer para perder grasa y que todo el mundo come", empezó alertando a todos sus seguidores. Además, dejó claro que no se refiere a comida rápida, sino a una serie de alimentos que parecen saludables, pero no lo son.

Estos alimentos "están saboteando tu metabolismo y tu progreso". El primero de ellos es el zumo de frutas envasado: "No te dejes engañar, es azúcar sin la fibra de la fruta. Tu cuerpo lo va a absorber rápidamente, creando picos de insulina que lo que van a hacer es contribuir a que acumules grasa".

Otro que es mejor no consumir son los cereales y las barritas de cereales, ya que "la mayoría de ellos cargados de azúcar, de aceites de baja calidad. Son muchas calorías que no te llenan y que te hacen querer comer más".

Tampoco se pueden tomar los yogures de sabores y light, según la nutricionista. El principal motivo por el que no son saludables es porque "cuando le quitan la grasa, para que sepa bien, le añaden más azúcar, con lo cual son una trampa dulce llena de calorías".

El penúltimo alimento que mencionó fue el pan blanco: "Son carbohidratos que tu cuerpo digiere muy rápido, con lo cual se dispara el azúcar, causa antojos y acumulación de grasa".

Por último, recomendó no consumir aceites vegetales refinados, concretamente el aceite de girasol, de maíz u otros simulares. "Su alto contenido en omega-6 contribuye a la inflamación. Y la inflamación es un obstáculo para perder grasa", concluyó.