Noelia, de 25 años, anuncia que recibirá la eutanasia este jueves: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir"

El caso de Noelia Castillo Ramos, una joven barcelonesa de 25 años con una grave situación de salud, ha llegado a su desenlace tras 20 meses de lucha en los tribunales por su derecho a la eutanasia.

Todo comenzó tras sufrir una agresión sexual múltiple, ocurrida antes de su intento de suicidio. En octubre de 2022 se lanzó desde un quinto piso, lo que le provocó una lesión medular que la dejó parapléjica y con dolores constantes. Desde entonces, su situación física y emocional se volvió muy difícil, marcada por un sufrimiento que ella misma ha descrito como insoportable.

A raíz de esta situación, Noelia solicitó la eutanasia y su caso fue evaluado por los órganos médicos competentes. Un comité médico autorizó por unanimidad la prestación de ayuda a morir al considerar que cumple los requisitos legales, ya que presenta un sufrimiento "grave, crónico e imposibilitante", además de conservar la capacidad para decidir por sí misma.

Sin embargo, esta decisión no fue aceptada por su padre que decidió recurrir la autorización. A partir de ese momento comenzó un largo proceso judicial en el que intentó paralizar la eutanasia alegando que su hija no estaba en condiciones de tomar esa decisión debido a sus problemas de salud mental.

Noelia Castillo en una entrevista para 'Y ahora Sonsoles' / Antena 3

El caso pasó entonces por diferentes instancias judiciales en España, y tras agotar las opciones en el país, el padre recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), solicitando medidas cautelares para frenar la eutanasia. Sin embargo, este tribunal también rechazó intervenir, lo que dejó sin opciones legales para detener el procedimiento.

La Generalitat de Catalunya había reactivado el proceso una vez obtenidos los avales judiciales, ya que la autorización médica había sido concedida en julio de 2024 por la comisión correspondiente, que confirmó que Noelia cumplía todos los requisitos establecidos por la ley.

La joven catalana ha concedido su primera entrevista en televisión al programa 'Y ahora Sonsoles', donde ha explicado su sufrimiento y su deseo de poner fin a su situación: "Me quedan 4 días porque el 26 me hacen la eutanasia. Lo he conseguido y a ver si por fin puedo descansar, no puedo más. Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto".

Noelia ha declarado que "ninguno" de su familia está a favor de la decisión, pero asegura que "la felicidad de un padre o de una hermana no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija".

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Yolanda Ramos, madre de la joven, ha compartido cómo ha vivido este proceso, describiéndolo como un periodo muy difícil. A pesar de no compartir la decisión, ha manifestado su intención de acompañar a su hija hasta el final: "Tres años de altibajos, luchando a ver si ella en el último momento dice 'me arrepiento'".