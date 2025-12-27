El 'Noé de Ghana' que predijo un gran diluvio para Navidad por un 'mensaje divino', construyó ocho arcas y conduce un Mercedes

Las escrituras bíblicas hablan del gran diluvio en el que Noé se embarcó junto con un ejemplar macho y hembra de cada especie para salvaguardar la vida en la Tierra.

Ahora, lejos de los textos milenarios, un hombre en Ghana también ha sentido la llamada de Dios y se ha aventurado a construir hasta ocho arcas con capacidad de hasta 5.000 personas para sobrevivir a una catástrofe próxima.

Su nombre es Ebo Noah, un conocido pseudo profeta que ya se le conoce como 'El Noé de Ghana', que asegura haber recibido un "mensaje divino" que le hizo sentir la obligación de ponerse manos a la obra. Según relataba, una lluvia incesante empezaría a caer del cielo desde el 25 de diciembre, día de Navidad, en todo el mundo: "Va a llover mucho y vamos a quedarnos en este barco durante tres años", apuntaba, aunque ese 'nosotros' solamente incluye a los que "tienen un pacto con Dios".

Lo cierto es que al menos en España llevamos días con una climatología complicada donde los chubascos y las tormentas están azotando gran parte del litoral Mediterráneo, sobre todo en Catalunya, aunque nada parecido a lo que implicaría un gran diluvio. De hecho, por desgracia esa gigantesca inundación azotó la Comunitat Valenciana en 2024 con una DANA sin precedentes recientes, y la explicación meteorológica fue mucho más mundana.

Por su lado, Noah decidió empezar a amasar madera para la construcción de las embarcaciones, de las cuales solamente ha conseguido terminar una, aunque su objetivo es el de salvar al mayor número de personas posible.

Además, según el profeta los animales ya han entendido el anuncio divino y han empezado a llegar por su cuenta al sitio en el que se encuentran las estructuras. El hombre cuenta con redes sociales desde donde se puede seguir el avance de sus construcciones y que ya acumula más de un millón de seguidores en TikTok y sus vídeos suman hasta 10 millones de visitas en algunos casos.

Pese a sus adivinaciones, el 'profeta' ha suscitado numerosas críticas porque pese a que defiende que sigue una vida sin lujos y dedicada a la oración, la realidad es que se le ha podido ver al volante de un Mercedes.

Ahora, al ver que no existe ningún diluvio, apunta que la catástrofe solamente se ha retrasado y que no hay que perder la fe. Un embaucador en toda regla.