Noche de tormentas en Valencia, clases suspendidas en zonas inundables y el Valencia-Oviedo

De momento, hay acumulados torrenciales en varios puntos de la región, obliga a cancelar clases y eventos, cierra comercios y ralentiza la movilidad

El nuevo cauce, con agua por la alerta roja por lluvias en Valencia

El nuevo cauce, con agua por la alerta roja por lluvias en Valencia / Fernando Bustamante

El nivel de alerta decretado por la Agencia Estatal de Meteorología para este martes es naranja para varios puntos de la Comunitat Valenciana y, con este cambio, las zonas más golpeadas por el agua este lunes podrán respirar un poco más tranquilas. La de este lunes, cuando se cumplen once meses de la dana del pasado octubre, ha sido una jornada de alerta roja por lluvias torrenciales en la que el recuerdo de la tragedia ha estado muy presente, especialmente en la zona cero, aunque el grueso del impacto, sobre todo hasta primera hora de la tarde, se dio en La Safor y Castellón.

Después, las precipitaciones más importantes se registraron en la Ribera Alta y Ribera Baixa, con calles y viviendas anegadas en varias municipios como AlziraCullera y Sueca e incluso un reventón húmedo en el Mareny de Barraquetes, que dejó rachas de hasta 113 kilómetros por hora. Al última hora de la tarde, lo peor del temporal se había desplazado al mar, pero no se descartaba que golpease a València y su área metropolitana durante la noche o madrugada.

Clases suspendidas

El pasado lunes, la lluvia obligó a suspender clases en docenas de municipios de las tres provincias y que ha afectado a más de medio millón de alumnos, así como a cerrar comercios, cortar la circulación en varias carreteras y vías ferroviarias, modificar aterrizajes y realizar intervenciones de achiques y saneamientos. 

El litoral de Valencia ha pasado de aviso rojo (riesgo extremo) por precipitaciones torrenciales a aviso naranja (riesgo importante) por lluvias de 80 l/m2 en una hora hasta las 8 horas del martes; también hasta esa hora estarán en aviso naranja el litoral norte de Alicante por precipitaciones de 80 l/m2 en una hora y el litoral sur de Alicante por lluvia de 60 l/m2 en una hora.

El encuentro de Liga, suspendido

La alerta roja provocó también lluvias torrenciales, tras el aviso del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. De esta forma, de forma previsiva y con el recuerdo de la Dana en mente, se suspendió el Valencia-Oviedo, que estaba previsto para este lunes a las 21:00, aunque se disputará finalmente el martes a las 20:00.

A primera hora de la tarde, mientras se esperaba la resolución final del juez de competición, los futbolistas ya habían sido citados para entrenar, si la lluvia no lo impedía, en la Ciudad Deportiva del Valencia CF en Paterna.

Más de 1.700 llamadas

El 112 Aragón ha recibido cerca de 1.700 llamadas y ha gestionado 126 situaciones hasta anoche. Asimismo, las intensas lluvias han causado demoras en los servicios de cercanías en Valencia y en las rodalies de Cataluña debido a la acumulación de agua, además de afectar a dos trenes de las 6 de la mañana: un AVE que va de Castellón a Madrid y un Euromed que conecta Valencia y Barcelona.

En el aeropuerto de Valencia, se han cancelado cuatro vuelos y la DGT ha comunicado interrupciones en varias carreteras secundarias.

