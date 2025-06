La noche más sincera entre Anita y Montoya en 'Supervivientes 2025': "La mejor decisión de mi vida"

Desde su llegada a Honduras, Montoya y Anita han tenido múltiples diferencias delante de sus compañeros. En primer lugar, ambos convivían con Manuel González en playa Misterio, hasta que llegó la oportunidad de unirse al resto de concursantes. Durante su paso, la expareja de 'La isla de las tentaciones' ha sabido arreglar las cosas.

Por la noche, Montoya le confesaba a Anita que "me quedaría con esta versión tuya las veinticuatro horas". La catalana y el sevillano estaban nominados, pero ambos podían continuar su historia salvándose en la misma semana. "¿Eres consciente de que puede ser nuestra última noche?", preguntaba Anita.

"Veía muy lejos el olvidar... y lo he hecho. Y he olvidado gracias a que estás aquí. Lo que el amor destruyó... lo que el amor salvó. Y sobre todo, en mi caso, lo que el amor ayudó", indicaba el sevillano, antes de que Anita añadiera "y lo que el amor enseñó".

En este contexto, Montoya ha reflexionado sobre como le ha cambiado el programa y la presencia de Anita: "Honduras ha sido mi cura. Y nunca pensaba que ella iba a ser mi llave. Ha sido una terapia de choque brutal. Hay muchísimas personas, pero pocas que te quieren de verdad. Ella me ha demostrado que me quiere de verdad y creo que perdonar y olvidar ha sido la mejor decisión de mi vida.".

Después de emitir la conversación, la dirección del programa mostraba unas imágenes de la pareja. Mientras, Jorge Javier bromeaba con ellos. En un momento dado, el presentador reconocía que había pensado en que "entre el aliento y los pescados, vaya aliento debéis tener...".

La catalana seguía la broma del comunicador, pero aclaraba que "no me da asco nada suyo, es como cuando tienes un bebé y le comes hasta el culete, ahí recién...", señalaba sobre Montoya.

En respuesta, Jorge Javier Vázquez recogía el guante de Anita y le hacía una pregunta a Montoya. "Si no la quieres contestar me lo dices, ¿Montoya tu culete es un templo?", bromeaba el presentador. "En esta casa no entra nadie", respondía el de Utrera, provocando las risas en plató.