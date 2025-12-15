Noche especial en 'El Hormiguero': Malú presenta su nueva etapa con nuevo single y un 2026 histórico

Quizás en estos momentos Amaia, Aitana, Lola Índigo o Ana Mena estén acaparando todas las miradas en el panorama musical nacional, pero si hay una cantante querida en España, esa es sin duda Malú. Y esta noche, 'El Hormiguero' da el pistoletazo de salida a su última semana del año con una invitada de excepción.

Malú será la encargada de inaugurar unos días muy especiales para 'El Hormiguero' en una visita que viene cargada de novedades, emociones y grandes proyectos de futuro. Y es que la artista atraviesa uno de los momentos más prometedores de su carrera y por ello esperamos una entrevista intensa, como es ella, y muy cercana.

Así será el 2026 de Malú: lo contará en 'El Hormiguero'

Tal y cómo confirma la página oficial de Antena 3, durante su paso por 'El Hormiguero', Malú presentará su nuevo single, un adelanto de lo que será su próximo disco y que supone el comienzo de una nueva etapa musical en la que no faltarán sorpresas.

Con este lanzamiento, Malú reafirma su evolución artística y su capacidad para reinventarse sin perder ni un ápice de la esencia que la ha convertido en una de las voces más reconocibles del panorama musical nacional.

Además, en la entrevista la intérprete adelantará cómos erá el arranque de 2026, un año que comenzará de forma muy especial para ella. ¿Sabías que Malú tiene previsto ofrecer 7 conciertos consecutivos en Live Las Ventas (Madrid)? Una especie de residencia con la que espera recibir el respaldo de sus decenas de miles de fans, que se desplazarán hasta la capital para ver a su artista favorita.

La visita de Malú en 'El Hormiguero' también servirá para repasar cómo ha sido su trayectoria, desde sus inicios hasta convertirse en un referente absoluto de la música española.

Con una carrera repleta de éxitos, muchos discos de platino y giras multitudinarias, la artista ha demostrado que una conexión con el público es mucho más valiosa que millones de streamings.