Noche clave en 'De Viernes': exclusiva de Silvia Bronchalo y el análisis de 'GH DÚO'

Telecinco afronta una de sus noches más decisivas en lo que a audiencias se refiere con una estrategia clara cuya protagonista es el programa de 'De Viernes': centrar toda la emisión en un único personaje que ya fue importante en el formato la semana pasada.

Este viernes, a partir de las 21.45 horas, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ofrecerá la entrevista completa a Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho.

Después de haber emitido tan solo una parte de la conversación la semana pasada, el espacio dará voz ahora completa a Bronchalo, quien abordará aspectos inéditos acerca de la infancia y adolescencia de su hijo, condenado en 2024 por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.

Durante la entrevista que Silvia Bronchalo ha concedido a 'De Viernes', la ex mujer de Rodolfo Sancho hablará acerca de la relación de su hijo con la víctima, del momento en que le confesó los hechos y de cómo vivió el proceso judicial, tanto en Tailandia como desde España.

Se espera que también responda a preguntas sobre el estado actual de la realción con Rodolfo Sancho y la batalla legal que ambos protagonizaron tras su separación.

Además, 'De Viernes' completará la noche con el anuncio del primer concursante de la nueva edición de 'Supervivientes 2026' y un análisis de la última de 'GH DÚO', el reality que está funcionando muy bien en estos momentos en la cadena y que ha ayudado a que Telecinco respire, al menos momentáneamente.

Como podéis imaginar, la presencia de Silvia Bronchalo dando voz a Daniel Sancho es tan esperada como polémica. Ya la semana pasada, con los primeros minutos de la entrevista emitidos, 'De Viernes' recibió numerosos comentarios en redes sociales, criticando tanto al formato como a la cadena. ¿Se repetirá la historia?