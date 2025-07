Noa Rouco, la concejala viral de Ourense, alto y claro: "Soy yo la que decido dónde y cuándo"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y la concejala de festivos, Noa Rouco, vivieron uno de los momentos más virales de la semana al aparecer en traje de baño en un vídeo con el que buscaban reivindicar que las termas do Muiño están abiertas a todo el público y son aptas para el baño.

A pesar de que la Xunta de Galicia no lo recomienda, el político de Democracia Ourensana (DO) tiene claro que no hay ningún tipo de peligro. Aparte, el alcalde no dudó en decir que es "un paraíso natural, incomparable en el mundo". En repetidas ocasiones, animó a los gallegos a acudir a las termas.

El vídeo no pasó desapercibido por X, anteriormente Twitter, debido a que los usuarios veían incómoda a Noa Rouco durante la grabación del vídeo: "La concejala es incapaz de disimular las pocas ganas que tiene de estar ahí" o "Yo esta peli la he visto y sé cómo termina".

La concejala mencionada, Noa Rouco, ha salido a zanjar la polémica en 'En boca de todos', para aclarar los malentendidos. Después de toda la polémica, la concejala de festivos decidió acudir al programa de 'En boca de todos' para defenderse de todas las críticas que está recibiendo estos días a causa del vídeo. Noa Rouco confesó que "soy la concejala de esa área y debía de estar presente" .

Noa Rouco: "El problema es de quien mira"

"No me estáis dejando hablar hoy vosotros a mí, en el vídeo si me dejaban hablar, pero la persona que decidió no hablar fue yo, a mí nadie me prefiere calladita, soy yo la que decido dónde y cuándo", decía.

Defendiéndose de todo esto diciendo que el que debía hablar era el alcalde, aunque ella mantiene: “¿Qué hubiera pasado si en lugar de salir yo, hubiera salido un compañero mío hombre? Un concejal en bañador, ¿estarías preguntando? El problema es de quien mira. Las únicas que me atacan son mujeres”, concluía.